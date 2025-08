American Eagle: Η απάντηση της εταιρείας μετά το σάλο για τα περί «ναζιστικής προπαγάνδας»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, στην οποία συμμετείχε η Σίντνεϊ Σουϊνι, με πολλούς χρήστες των social media να κάνουν λόγο για «ναζιστική προπαγάνδα».

Η εταιρεία ρούχων χρησιμοποίησε ένα λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων genes, δηλαδή γονίδια και jeans, πάνω στο οποίο στήριξε και την καμπάνια της. Η American Eagle προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο δήλωσε πως επρόκειτο για «μια ιστορία» και στάθηκε στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, καθώς όπως τόνισε, τα τζιν της ταιριάζουν σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

«Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν. Ήταν και παραμένει μια ιστορία για τζιν. Τα δικά της τζιν. Η δική της ιστορία. Συνεχίζουμε να γιορτάζουμε το πώς κάθε άνθρωπος φορά τα τζιν της AE με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα υπέροχα τζιν δείχνουν ωραία σε όλους», ανέφερε η ανάρτηση της εταιρείας.

JUST IN: American Eagle refuses to apologize in a new statement posted to Instagram after receiving backlash for their Sydney Sweeney ad.



The new statement is already being met with more backlash from angered liberals.



“‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ is and always was about… pic.twitter.com/xOvK12q65T