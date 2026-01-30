search
30.01.2026 14:28

Αριάνα Γκράντε: Εμφανίστηκε σε περιοδικό με… 6 δάχτυλα λόγω photoshop (Photos)

30.01.2026 14:28
Φωτογράφιση στη Vogue Japan πραγματοποίησε η Αριάνα Γκράντε, ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν μάλλον αυτό που περίμενε, καθώς -λόγω αποτυχημένου photosop– απεικονίζεται με… έξι δάχτυλα!

Λογαριασμός θαυμαστών της στο Instagram, με το όνομα Ourpinkwitchh δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της Vogue Japan με την Γκράντε να φορά φλοράλ σύνολο, ακουμπώντας το αριστερό της χέρι στον τοίχο.

Το look της ολοκλήρωνε ένα διάφανο γάντι, ωστόσο, οι πολύ παρατηρητικοί διέκριναν αμέσως το σφάλμα, εντοπίζοντας και σχολιάζοντας το έκτο δάχτυλο.

«Ποιος είναι υπεύθυνος που έδωσε στην Αριάνα έξι δάχτυλα» σχολίασε ο λογαριασμός των θαυμαστών της, με την Γκράντε να απαντά στα σχόλια: «Σκ@τ@».

«Παναγία μου, πόσο συναρπαστικό. Έλεγα ότι χρειάζομαι μερικά επιπλέον άκρα για να μπορέσω να ξεκινήσω ένα άλμπουμ. Ευγνώμων γι’ αυτό» πρόσθεσε χιουμοριστικά σε άλλο σχόλιό της.

