Γιάννης Μπέζος: «Η βλακεία δεν θα φύγει, είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- σε ρίσκα που έχει πάρει κατά καιρούς και τα οποία -όπως τονίζει- δεν μετανιώνει, ακόμα κι αν στάθηκαν η αιτία ώστε να χάσει χρήματα.

«Έχω χάσει λεφτά από παραγωγές αλλά δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Με απασχολούσε πάντα το πώς θα γίνει η δουλειά με μια αρχοντιά και όχι με μιζέρια» υπογραμμίζει.

Μιλώντα στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός ερωτήθηκε για τη φράση που είχε πει περί «βλακείας», επισημαίνοντας ότι ο μόνος τρόπος να τη «νικήσει» κανείς, είναι να την αντιμετωπίζει με χιούμορ.

«Αντιμετωπίζεις τη βλακεία μόνο με χιούμορ ή λέγοντας “περαστικά”. Και δεν είναι κάτι που θα φύγει. Είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και θα εξακολουθήσει να είναι. Το θέμα είναι να μη μας χαρακτηρίζει» τόνισε.

Σχολιάζοντας, τέλος, το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι απορρίπτουν την τηλεόραση, ο ηθοποιός ανέφερε τα εξής:

«Οι νέοι δεν έφυγαν από την τηλεόραση επειδή είπαν ότι δεν θα ξαναδούν τηλεόραση. Κάτι δεν τους γοητεύει σε αυτή, δεν συνδέονται. Δεν μπορείς να συντηρείς ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και για το θέατρο λένε ότι οι νέοι δεν πάνε στο θέατρο. Ποιος το είπε αυτό; Πάνε, αλλά δεν πάνε παντού και κάνουν τις επιλογές τους και πολύ καλά κάνουν. Εγώ δίνω χώρο στους νέους, δίνω χώρο σε αυτούς που πιστεύω ότι αξίζουν και ότι έχουν κάτι πραγματικά να πουν πάνω στη σκηνή. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εμμονικός ότι θα είμαστε μόνο με τους νέους ή μόνο με τους μεγάλους».

