Πάνος Μουζουράκης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – «Είχα κάτι σαν αιφνίδια κώφωση» (Video)

Για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε -κατά το παρελθόν- με την υγεία του, μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, αποκαλύπτοντας πως είχε πάθει κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με τίτλο «Δείπνο στο σκοτάδι». Ερωτηθείς αν ο ίδιος έχει νιώσει ποτέ πως έχει χάσει κάποια αίσθηση, πήρε την αφορμή να εξηγήσει τι ακριβώς του είχε συμβεί.

«Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, κάποια στιγμή, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το τραγούδισμα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Επειδή κράτησε μία εβδομάδα, γιατί μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία που διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα, ήταν ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο νομίζω είναι τα νεύρα» είπε χαρακτηστικά.

