Η θρυλική ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών

Η Κάθριν Ο’Χάρα, διάσημη για την ερμηνεία της στις σειρές «Schitt’s Creek», «Home Alone» και «Best In Show», απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών.

Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν άμεσα την υπόθεση. Η αιτία θανάτου της δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Η Ο’Χάρα είναι γνωστή για τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στην ταινία “Μόνος στο Σπίτι“, καθώς και για τον ρόλο της ως Ντέλια Ντιτζ στην ταινία “Beetlejuice” του Τιμ Μπάρτον. Εμφανίστηκε ως Μόιρα Ρόουζ στην επιτυχημένη σειρά “Schitt’s Creek”.

Κέρδισε ένα βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek» το 2020, μετά την πρώτη της νίκη το 1982 για τη συγγραφική της συνεισφορά στην τηλεοπτική κωμική σειρά σκετς «SCTV Network 90».

