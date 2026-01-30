search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 20:26

Η θρυλική ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών

30.01.2026 20:26
Catherine O’Hara

Η Κάθριν Ο’Χάρα, διάσημη για την ερμηνεία της στις σειρές «Schitt’s Creek», «Home Alone» και «Best In Show», απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών.

Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν άμεσα την υπόθεση. Η αιτία θανάτου της δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Η Ο’Χάρα είναι γνωστή για τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στην ταινία “Μόνος στο Σπίτι“, καθώς και για τον ρόλο της ως Ντέλια Ντιτζ στην ταινία “Beetlejuice” του Τιμ Μπάρτον. Εμφανίστηκε ως Μόιρα Ρόουζ στην επιτυχημένη σειρά “Schitt’s Creek”.

Κέρδισε ένα βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek» το 2020, μετά την πρώτη της νίκη το 1982 για τη συγγραφική της συνεισφορά στην τηλεοπτική κωμική σειρά σκετς «SCTV Network 90».

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη Τζέιμς Κάμερον για την πρώτη του μεγάλη δουλειά σε κινηματογραφικό πλατό – «Δηλαδή μόλις έγινα ντίλερ;»

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

Αριάνα Γκράντε: Εμφανίστηκε σε περιοδικό με… 6 δάχτυλα λόγω photoshop (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

eksafanisi-xamogelo-tou-paidiou-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πεντέλη για την εξαφάνιση 14χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

neoi beatles tainia – new
LIFESTYLE

The Beatles: Στο φως οι φωτογραφίες των Σκαθαριών του Σαμ Μέντες – Δείτε την εικόνα των ηθοποιών που θα τους υποδυθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:03
donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

1 / 3