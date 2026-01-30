Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

Η υποψήφια για Όσκαρ Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλές που της έδωσε η Beyonce στις αρχές της καριέρας της.

H 35χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια μετά από περίπου 20 χρόνια στον χώρο του θεάματος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας, λόγω της ερμηνείας της στην ταινία δράσης One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον στο πλευρό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Σον Πεν.

«Μπήκα στον χώρο σε μια περίοδο που λειτουργούσα καθαρά με βάση το συναίσθημα και δεν κατανοούσα ορισμένες καταστάσεις. Όταν απευθυνόμουν σε εκείνη, μου έλεγε: “Μην το παίρνεις προσωπικά”. Το ίδιο μου έλεγε και η μητέρα μου», θυμήθηκε η Τεγιάνα Τέιλορ και πρόσθεσε ότι κράτησε τη συμβουλή της ως οδηγό όλα αυτά τα χρόνια.

Η Beyonce τη δίδαξε, επίσης, ότι η δημιουργία κοστίζει όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά. «Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων πηγαίνει σε όλους όσοι χρειάζονται για να υλοποιήσουν το όραμά σου. Δεν καταλήγει κάθε επιταγή στην τσέπη σου. Αν όμως πιστεύεις πραγματικά στον εαυτό σου, τότε αυτό σημαίνει πως επενδύεις σε σένα».

Κλείνοντας, η Τέιλορ εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Beyonce: «Αν εκείνη παραμένει τόσο προσγειωμένη, ευγενική και ταπεινή, τότε ακριβώς έτσι οφείλω να είμαι κι εγώ».

