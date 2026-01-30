Αποκάλυψη Τζέιμς Κάμερον για την πρώτη του μεγάλη δουλειά σε κινηματογραφικό πλατό – «Δηλαδή μόλις έγινα ντίλερ;»

Η πρώτη μεγάλη δουλειά του Τζέιμς Κάμερον σε κινηματογραφικό πλατό ήρθε με έναν εντελώς απρόσμενο «όρο».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «In Depth with Graham Bensinger», ο σκηνοθέτης του «Τιτανικού» αναφέρθηκε στο πώς έγινε σκηνογράφος στην ταινία του Ρότζερ Κόρμαν, «Battle Beyond the Stars» (1980).

Ο Κάμερον περιέγραψε αρχικά ότι πήρε προαγωγή όταν ο προηγούμενος σκηνογράφος απολύθηκε. «Δεν σχεδίαζε και δεν κατασκεύαζε τα σκηνικά εγκαίρως», εξήγησε ο δημιουργός του «Avatar».

Ο σκηνοθέτης του «Terminator» είπε, στη συνέχεια, ότι ανέλαβε το νέο του πόστο μόλις δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Κανένα σκηνικό δεν είχε σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί», είπε. «Ήταν σαν να λες: “Εντάξει, μάλλον πέφτω κατευθείαν στη φωτιά. Ναι, το κάνω”. Και μου το ζήτησαν γύρω στις τέσσερις το πρωί», πρόσθεσε.

Ο απρόσμενος «όρος» με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του

Στη συνέχεια ο Κάμερον περιέγραψε την πρώτη του ημέρα ως σκηνογράφος, αποκαλύπτοντας ότι όταν ο διευθυντής παραγωγής τον ενημέρωσε για τις αρμοδιότητές του, του έδωσε παράλληλα και… κάποιες ναρκωτικές ουσίες.

«Μου λέει “Λοιπόν, εδώ είναι το κουπόνι για τα μικροέξοδα. Και αυτό, και εκείνο, και εδώ είναι η λίστα της απογευματινής βάρδιας, εδώ της πρωινής. Ορίστε τα χάπια. Ορίστε και η κοκαΐνη”. Και τα άπλωνε όλα πάνω στο τραπέζι. Λέω “Συγγνώμη, τι τα κάνω όλα αυτά;”. Δεν έπαιρνα ναρκωτικά. Για εμένα, ο καφές ήταν υπεραρκετός. Μου είπε “Πρέπει να τα μοιράζεις στο συνεργείο”. Και λέω “Δηλαδή μόλις έγινα ντίλερ;”. Αλλά έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα σε εκείνον τον εξαιρετικά χαμηλού προϋπολογισμού κόσμο. Με λίγα λόγια, “δουλεύουμε για κοκαΐνη”. Ήταν εντελώς παράλογο», τόνισε ο διάσημος σκηνοθέτης.

Ο Κάμερον έσπευσε να μεταβιβάσει αυτή την «αρμοδιότητα» σε υφιστάμενό του: «Τα έδωσα όλα στον βοηθό καλλιτεχνικού διευθυντή και του είπα: “Ασχολήσου εσύ με αυτό”», θυμάται. «Κι εκείνος μου απάντησε: “Ξέρω τι να κάνω, μην ανησυχείς, το αναλαμβάνω”».

Ο σκηνοθέτης του «Aliens» είπε ότι ο βοηθός του χειρίστηκε την κατάσταση όπως έπρεπε: «Τα μοίρασε δίκαια και ισότιμα. Και απ’ ό,τι φαίνεται, σε εκείνον τον κόσμο κρινόσουν ως σκηνογράφος ή καλλιτεχνικός διευθυντής από το πόσο δίκαια μοίραζες τα ναρκωτικά. Εγώ δεν ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν του χαρακτήρα μου».

Διαβάστε επίσης:

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της

Αριάνα Γκράντε: Εμφανίστηκε σε περιοδικό με… 6 δάχτυλα λόγω photoshop (Photos)

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας» (Video)