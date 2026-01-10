search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 16:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 13:54

Ο «κακός» από το Μόνος στο Σπίτι κατηγορείται ότι «παρήγγειλε» ερωτική συνοδό – Του επιβλήθηκε πρόστιμο από την αστυνομία

10.01.2026 13:54
home alone (1)

Αντιμέτωπος με κατηγορία για παρότρυνση σε πορνεία βρέθηκε ο Ντάνιελ Στερν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Μόνος στο Σπίτι». Σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Βεντούρα, ο 67χρονος ηθοποιός έλαβε κλήση από την αστυνομία στις 10 Δεκεμβρίου, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Καμαρίγιο της Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο Ντάνιελ Στερν φέρεται να επιχείρησε να προσλάβει συνοδό επί πληρωμή. Η υπόθεση δεν οδήγησε σε σύλληψη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του επιβλήθηκε πρόστιμο και δεν κρατήθηκε, ούτε σχηματίστηκε δικογραφία με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, όταν οι ταινίες της σειράς «Μόνος στο Σπίτι», στις οποίες ο Στερν συμμετείχε ως ένας από τους δύο διαρρήκτες, καταγράφουν παραδοσιακά υψηλή τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, το συμβάν καταγράφηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής Καμαρίγιο, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ελέγχου. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει φωτογραφία σύλληψης, καθώς ο ηθοποιός δεν συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι του Ντάνιελ Στερν δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση, παρά τις σχετικές ερωτήσεις αμερικανικών μέσων.

Διαβάστε επίσης:

Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

Νεφέλη Μεγκ: «Δεν άντεχα άλλο να μου λέει ότι είμαι σκουπίδι» – Ξέσπασε σε δάκρυα για τον πρώην σύντροφό της

Μαρία Σολωμού: «Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Busfield
ΚΟΣΜΟΣ

Timothy Busfield: Σύλληψη στον ηθοποιό για για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

tanker petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψαν τουλάχιστον 4 πρώην «σκιώδη» τάνκερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 16:14
agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

1 / 3