Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Χρήστο Πολίτη – «Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια εντός κι εκτός σκηνής» (Video)

Τον Χρήστο Πολίτη αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ μέσα από ένα αφιερωματικό βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία παραγωγή στα social media, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία.

«Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα. Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή».



«Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του» κλείνει η ανάρτηση.

