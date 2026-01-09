search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 12:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 11:21

Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Χρήστο Πολίτη – «Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια εντός κι εκτός σκηνής» (Video)

09.01.2026 11:21
christos-politis-new-

Τον Χρήστο Πολίτη αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ μέσα από ένα αφιερωματικό βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία παραγωγή στα social media, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία.

«Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα. Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή».

«Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του» κλείνει η ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού

Χρήστος Πολίτης: Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» (Photos)

Μπίλι Άιλις: Δείτε τη φωτογραφία της που «έριξε» το Instagram – Ξετρελάθηκαν οι φαν της, κοντά στα 8 εκατ. likes

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον Κυρανάκη μέχρι τελικής πτώσεως» λέει ο Λυμπερόπουλος

xionia-ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

karystianou new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Οι αντιδράσεις των συγγενών η πρώτη δοκιμασία – Ρούτσι, Ασλανίδης, Πλακιάς απέναντι στο κόμμα

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κομπασμοί Τραμπ: Ακύρωσα δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα, ελεύθερος μεγάλος αριθμός πολιτικών κρατουμένων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 12:35
astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον Κυρανάκη μέχρι τελικής πτώσεως» λέει ο Λυμπερόπουλος

xionia-ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

1 / 3