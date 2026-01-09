Χρήστος Πολίτης: Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» (Photos)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση θανάτου του Χρήστου Πολίτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο ηθοποιός διέγραψε μια λαμπρή καριέρα τόσο στον κινηματογράφο και το θέατρο όσο στην τηλεόραση, ενώ έγινε ευρέως γνωστός ως Γιάγκος Δράκος στη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που προβλήθηκε επί σειρά ετών από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η Κάτια Δανδουλάκη που υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά όλα αυτά τα χρόνια αποχαιρέτησε τον πάλαι ποτέ τηλεοπτικό της σύζυγο, με μία λιτή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972, όταν εκείνη μαζί με τον Χρήστο Πολίτη συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες».

“Αντίο… «Γιάγκος Δράκος»”, αρκέστηκε να γράψει η Κάτια Δανδουλάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ αργότερα επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση με ένα απόσπασμα από την ταινία « Στα Δίχτυα του Τρόμου » του 1975.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές και σε 18 κινηματογραφικές ταινίες, κυρίως από το 1968 έως το 1974.

Όσον αφορά στη μικρή οθόνη, δε, ο Χρήστος Πολίτης πρωταγωνίστησε σε 8 σίριαλ από το 1973 έως το 2005 με τελευταία την επιτυχημένη σειρά του Νίκου Φώσκολου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία καλλιτεχνική παρουσία του ηθοποιού ήταν στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα, στην ταινία “Broadway” του Χρήστου Μασσαλά που κυκλοφόρησε στις σκοτεινές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2022.

