Γιάννης Βόγλης: Πεταμένα στα σκουπίδια βρέθηκαν βραβεία και κειμήλια του γνωστού ηθοποιού – Τι είπε ο γιος του (video)

Τρία πολύτιμα και ιστορικά βραβεία του γνωστού ηθοποιού, Γιάννη Βόγλη, βρήκε στα σκουπίδια -δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης- ένας περαστικός στην Παλλήνη.

Μαζί με τα βραβεία, ο περαστικός βρήκε και έναν φακό, έναν αναπτήρα και μια μπρούτζινη βάση. Ο άντρας που τα βρήκε αποφάσισε να τα πάρει για να τους δώσει μία «δεύτερη ευκαιρία», πωλώντας τα σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοροπωλησίας αντικειμένων.

«Τα τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη τα βρήκα πριν από λίγους μήνες τυχαία δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Προφανώς, οι συγγενείς του δεν τα ήθελαν και τα πέταξαν. Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που βρήκα παρατημένα στον δρόμο τόσο σημαντικά κειμήλια ενός σπουδαίου ηθοποιού. Τα βραβεία αυτά, βέβαια, δεν έχουν κάποια σημαντική υλική αξία, μόνο ιστορική. Μόνο το βραβείο από τα Χανιά είναι μπρούντζινο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τα βρήκα και τα διαθέτω προς πώληση σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να τους δώσω ξανά ζωή. Άλλωστε, αφού ήταν πεταμένα σε κάδο, σίγουρα δεν θα τα θέλει η οικογένειά του», είπε στην εφημερίδα Espresso ο άντρας που βρήκε τα αντικείμενα.

Από την άλλη πλευρά, ο γιος του ηθοποιού δήλωσε πως δεν γνώριζε την τύχη τους: «Τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου στην Παλλήνη όσο ζούσε. Οταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».

Το βραβείο που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη το 2007 από τον τέως δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βυρβιδάκη, που δημιουργήθηκε από τον γνωστό γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια πωλείται στην τιμή των 75 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας και είναι το ακριβότερο από τα τρία. Το βραβείο από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας του 2011 πωλείται στα 25 ευρώ, όπως και το βραβείο από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989. Τα υπόλοιπα αντικείμενα του ηθοποιού που βρέθηκαν δίπλα στα βραβεία δίνονται για συνολικά 65 ευρώ.

Ο Γιάννης Βόγλης έφυγε από τη ζωή το 2016, σε ηλικία 79 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

Γιάννης Λάτσιος – Ελένη Μενεγάκη: Μαζί στη Ριτσώνα για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη (Video)

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη (Video)