LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

pigmalion-dadakaridis-new

Ως μία ιδιαίτερη χρονιά χαρακτήρισε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το 2025, σημειώνοντας ότι του υπενθύμισε τη σημασία του να είναι παρών στα πράγματα.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο ηθοποιός σχολίασε πως το έτος που πέρασε ήταν διδακτικό, χωρίς ωστόσο να θέλει να περάσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα, που πήρε.

Τόνισε, δε, ότι η προηγούμενη χρονιά του υπενθύμισε τη σημασία του να ζει με επίγνωση στο παρόν και να διατηρεί θετική στάση απέναντι στους άλλους και στον ίδιο του τον εαυτό.

«Ήταν κάπως ιδιαίτερη η χρονιά. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ» τόνισε.

Σημειώνεται ότι το 2025, ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με σοβαρές δοκιμασίες και δύο πολύ σημαντικές απώλειες, καθώς έφυγαν από τη ζωή οι γονείς του. Τον Σεπτέμβριο πέθανε η μητέρα του και τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

