Γιάννης Λάτσιος – Ελένη Μενεγάκη: Μαζί στη Ριτσώνα για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη (Video)

Μαζί εμφανίστηκαν ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, με πλήθος πολιτικών, συναδέλφων και φίλων του δημοσιογράφου να δίνουν το «παρών» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον δημοσιογράφο. Μεταξύ αυτών και το πρώην ζευγάρι.

Αποχαιρετώντας τον, η Ελένη Μενεγάκη έκανε λόγο για ένα μεγάλο «σχολείο», τον άνθρωπο με τον οποίο ξεκινούσε τη μέρα της. Τα πρώτα της «αθώα» χρόνια στην τηλεόραση.

«Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα» είπε, η παρουσιάστρια, μιλώντας χθες (7/1) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Διαβάστε επίσης:

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη (Video)

Γιώργος Λιάγκας: Επέστρεψε στο Πρωινό μετά το ατύχημα – «Χτύπησα στη σπονδυλική στήλη» (Video)

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)