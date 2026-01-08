search
08.01.2026 19:03

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

08.01.2026 19:03
giorgos-xraniotis

Σε μία στιγμή που κινδύνευσε η ζωή του, όταν βρέθηκε με εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα και κόντεψε να πνιγεί, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός αγαπά ιδιαίτερα διάφορες δραστηριότητες που εξασκούν σώμα και πνεύμα: Από περπάτημα, μέχρι καποέιρα, skate, sup, ποδήλατο και σέρφινγκ.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπήρξαν φορές που έφτασε κοντά στα όριά του, με τον Γιώργο Χρανιώτη να παραδέχεται ότι ναι μεν έχει άγχος για κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα, ωστόσο «δεν δέχομαι να με σταματήσει ο φόβος».

Το επικίνδυνο περιστατικό στην Τήνο

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χρανιώτης περιέγραψε ένα αρκετά επικίνδυνο περιστατικό στην Τήνο, όταν ο ίδιος μπήκε στη θάλασσα με θυελλώδεις ανέμους, για να κάνει σερφ.

«Πήγα να πνιγώ. Πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και μπήκα μόνος μου στην Κολυμπήθρα -έκανα βλακεία- κόπηκε το λις που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα μου και κατάφερα και δεν πνίγηκα. Δεν μπλόκαρα. Είχα πιει και λίγο νερό. Σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος για να βγω ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα για να με πετάξει έξω, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας -δεν μπαίνεις με 9 μποφόρ- και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Απαντώντας στο τι σκέφτηκε τις στιγμές του κινδύνου, ο ίδιος είπε: «Έκανα μια προσευχή και είπα “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».

Σχετικά, τέλος, με το πώς αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Γεωργία Αβασκαντήρα, τις τολμηρές του κινήσεις, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε ότι δεν του γκρινιάζει, αλλά θα το έκανε «αν έφευγα 15 μέρες Πορτογαλία για σερφ», κάτι που πλέον δεν επιλέγει.

«Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή», σημείωσε.







agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

