Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

Σε μία στιγμή που κινδύνευσε η ζωή του, όταν βρέθηκε με εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα και κόντεψε να πνιγεί, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός αγαπά ιδιαίτερα διάφορες δραστηριότητες που εξασκούν σώμα και πνεύμα: Από περπάτημα, μέχρι καποέιρα, skate, sup, ποδήλατο και σέρφινγκ.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπήρξαν φορές που έφτασε κοντά στα όριά του, με τον Γιώργο Χρανιώτη να παραδέχεται ότι ναι μεν έχει άγχος για κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα, ωστόσο «δεν δέχομαι να με σταματήσει ο φόβος».

Το επικίνδυνο περιστατικό στην Τήνο

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χρανιώτης περιέγραψε ένα αρκετά επικίνδυνο περιστατικό στην Τήνο, όταν ο ίδιος μπήκε στη θάλασσα με θυελλώδεις ανέμους, για να κάνει σερφ.

«Πήγα να πνιγώ. Πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και μπήκα μόνος μου στην Κολυμπήθρα -έκανα βλακεία- κόπηκε το λις που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα μου και κατάφερα και δεν πνίγηκα. Δεν μπλόκαρα. Είχα πιει και λίγο νερό. Σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος για να βγω ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα για να με πετάξει έξω, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας -δεν μπαίνεις με 9 μποφόρ- και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Απαντώντας στο τι σκέφτηκε τις στιγμές του κινδύνου, ο ίδιος είπε: «Έκανα μια προσευχή και είπα “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».

Σχετικά, τέλος, με το πώς αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Γεωργία Αβασκαντήρα, τις τολμηρές του κινήσεις, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε ότι δεν του γκρινιάζει, αλλά θα το έκανε «αν έφευγα 15 μέρες Πορτογαλία για σερφ», κάτι που πλέον δεν επιλέγει.

«Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή», σημείωσε.

