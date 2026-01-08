Μπίλι Άιλις: Δείτε τη φωτογραφία της που «έριξε» το Instagram – Ξετρελάθηκαν οι φαν της, κοντά στα 8 εκατ. likes

Τα κατάφερε και έβαλε «φωτιά» στο Instagram με μια φωτογραφία της η Μπίλι Άιλις, ξετρελαίνοντας τους φαν της.

Η φωτογραφία ήταν απλή, με την 24χρονη τραγουδίστρια να φορά μια πουά τοπ μπλούζα και να κρατά ένα μπισκότο στο χέρι, κάνοντας duck face και κοιτώντας προς το ταβάνι.

Στέκεται μπροστά σε ένα ράφι, πιθανότατα στο σπίτι της, ενώ στο βάθος διακρίνεται, μεταξύ άλλων, και ένα από τα βραβεία Grammy που έχει κατακτήσει.

Τι ήταν αυτό που της χάρισε κοντά στα 8 εκατομμύρια likes και περίπου 70.000 σχόλια μέσα σε λίγες ώρες; Πιθανότατα το γεγονός ότι η τραγουδίστρια δεν εμφανίζεται αυτή τη φορά με τα αγαπημένα της φαρδιά, baggy ρούχα, αλλά με ένα τιραντέ τοπ, που αναδεικνύει το μπούστο της.

«Γεια σου, βασίλισσα», «τόσο πανέμορφη» ή «σε αγαπάμε» είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών κάτω από την ανάρτηση, που θέλησαν να κολακεύσουν την 24χρονη σταρ.

Στη σκηνή, σε γκαλά ή στο διαδίκτυο, η Αμερικανίδα προτιμά συνήθως να εμφανίζεται με XXL σύνολα και καπέλο τραγουδίστριας.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα πάλευε για μεγάλο διάστημα με την εικόνα του σώματός της. Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue το 2025, είχε δηλώσει: «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά όμορφη (…). Έπρεπε πραγματικά να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι όμορφη. Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο».

Παρότι η νέα φωτογραφία συγκαταλέγεται ήδη στις πιο επιτυχημένες αναρτήσεις της τραγουδίστριας στο Instagram, δεν είναι αυτή που έχει αποσπάσει τα περισσότερα likes. Το ρεκόρ κατέχει μια φωτογραφία από το 2021 με 21 εκατομμύρια likes, στην οποία η Μπίλι Άιλις αποκαλύπτει το τότε νέο, ξανθό της χρώμα στα μαλλιά.

Η Μπίλι Άιλις δεν κερδίζει τις εντυπώσεις των θαυμαστών της μόνο με την εμφάνισή της, αλλά ετοιμάζεται σύντομα να επιστρέψει και καλλιτεχνικά. Η δική της τρισδιάστατη ταινία-συναυλία, βασισμένη στην τελευταία της περιοδεία «Hit Me Hard and Soft», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο θρύλος της σκηνοθεσίας Τζέιμς Κάμερον.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

Γιάννης Βόγλης: Πεταμένα στα σκουπίδια βρέθηκαν βραβεία και κειμήλια του γνωστού ηθοποιού – Τι είπε ο γιος του (video)

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)