search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 22:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 20:58

Μπίλι Άιλις: Δείτε τη φωτογραφία της που «έριξε» το Instagram – Ξετρελάθηκαν οι φαν της, κοντά στα 8 εκατ. likes

08.01.2026 20:58
billie eilish 887- new

Τα κατάφερε και έβαλε «φωτιά» στο Instagram με μια φωτογραφία της η Μπίλι Άιλις, ξετρελαίνοντας τους φαν της.

Η φωτογραφία ήταν απλή, με την 24χρονη τραγουδίστρια να φορά μια πουά τοπ μπλούζα και να κρατά ένα μπισκότο στο χέρι, κάνοντας duck face και κοιτώντας προς το ταβάνι.

Στέκεται μπροστά σε ένα ράφι, πιθανότατα στο σπίτι της, ενώ στο βάθος διακρίνεται, μεταξύ άλλων, και ένα από τα βραβεία Grammy που έχει κατακτήσει.

Τι ήταν αυτό που της χάρισε κοντά στα 8 εκατομμύρια likes και περίπου 70.000 σχόλια μέσα σε λίγες ώρες; Πιθανότατα το γεγονός ότι η τραγουδίστρια δεν εμφανίζεται αυτή τη φορά με τα αγαπημένα της φαρδιά, baggy ρούχα, αλλά με ένα τιραντέ τοπ, που αναδεικνύει το μπούστο της.

«Γεια σου, βασίλισσα», «τόσο πανέμορφη» ή «σε αγαπάμε» είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών κάτω από την ανάρτηση, που θέλησαν να κολακεύσουν την 24χρονη σταρ.

Στη σκηνή, σε γκαλά ή στο διαδίκτυο, η Αμερικανίδα προτιμά συνήθως να εμφανίζεται με XXL σύνολα και καπέλο τραγουδίστριας.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα πάλευε για μεγάλο διάστημα με την εικόνα του σώματός της. Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue το 2025, είχε δηλώσει: «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά όμορφη (…). Έπρεπε πραγματικά να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι όμορφη. Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο».

Παρότι η νέα φωτογραφία συγκαταλέγεται ήδη στις πιο επιτυχημένες αναρτήσεις της τραγουδίστριας στο Instagram, δεν είναι αυτή που έχει αποσπάσει τα περισσότερα likes. Το ρεκόρ κατέχει μια φωτογραφία από το 2021 με 21 εκατομμύρια likes, στην οποία η Μπίλι Άιλις αποκαλύπτει το τότε νέο, ξανθό της χρώμα στα μαλλιά.

Η Μπίλι Άιλις δεν κερδίζει τις εντυπώσεις των θαυμαστών της μόνο με την εμφάνισή της, αλλά ετοιμάζεται σύντομα να επιστρέψει και καλλιτεχνικά. Η δική της τρισδιάστατη ταινία-συναυλία, βασισμένη στην τελευταία της περιοδεία «Hit Me Hard and Soft», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο θρύλος της σκηνοθεσίας Τζέιμς Κάμερον.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

Γιάννης Βόγλης: Πεταμένα στα σκουπίδια βρέθηκαν βραβεία και κειμήλια του γνωστού ηθοποιού – Τι είπε ο γιος του (video)

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani aeras 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων: Κανονικά τα δρομολόγια για Κρήτη από Πειραιά

lefkos oikos
ΚΟΣΜΟΣ

O Λευκός Οίκος καταγγέλλει «οργανωμένη επίθεση» εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου

rosia xioni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» η Ευρώπη από το πολικό ψύχος: Χιόνι, παγετός και ισχυροί άνεμοι φέρνουν τα… περάσματα καταιγίδων από τον Ατλαντικό

kimel
MEDIA

Ο Κίμελ αποκάλεσε «μανιακό» τον Τραμπ και εμφανίστηκε με μπλουζάκι «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη»

PERIPOLIKO154
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 22:01
limani aeras 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων: Κανονικά τα δρομολόγια για Κρήτη από Πειραιά

lefkos oikos
ΚΟΣΜΟΣ

O Λευκός Οίκος καταγγέλλει «οργανωμένη επίθεση» εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου

rosia xioni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» η Ευρώπη από το πολικό ψύχος: Χιόνι, παγετός και ισχυροί άνεμοι φέρνουν τα… περάσματα καταιγίδων από τον Ατλαντικό

1 / 3