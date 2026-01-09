Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, σε ηλικία 83 ετών, ο οποίος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στο κοινό με τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Αν και γνώρισε μεγάλη αγάπη και αποδοχή από το κοινό, ο ηθοποιός μετά τη δημοφιλή σειρά αποφάσισε να απομονωθεί και να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Όπως είχε αναφέρει, μάλιστα, ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του, το 2022, δεν θέλησε να κρατήσει επαφές με συναδέλφους του από τη «Λάμψη», ενώ -όπως είχε επισημάνει- δεν είχε δεχτεί καμία πρόταση για συνεργασία.

Μέσα από τα λόγια του Χρήστου Πολίτη διέκρινε κανείς μια μεγάλη πικρία και οργή για την τροπή που είχε πάρει η ζωή του. Χαρακτήριζε «άθλια» την πραγματικότητα που ζούσε, ωστόσο, ποτέ δεν θέλησε να επεκταθεί και να μιλήσει ονομαστικά.

Οι άνθρωποι, πάντως, που τον γνώριζαν καλά, έκαναν λόγο για δικαιολογημένα παράπονα εκ μέρους του, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός δεν έλαβε τη στήριξη που του αναλογούσε μετά τη «Λάμψη».

Ο Χρήστος Πολίτης εδώ και πολλά χρόνια είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη.

Πικραμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του καλλιτεχνικού κόσμου, ο ηθοποιός θεώρησε ότι δεν εισέπραξε τον σεβασμό που του άξιζε και έφυγε αρχικά εκτός Αθηνών. Αντιλαμβανόμενος ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν, κατέφυγε στη συνέχεια στο ησυχαστήριό του, βγάζοντας από τη ζωή του, τους ανθρώπους που ο ίδιος χαρακτήριζε «τοξικούς».

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την “Λάμψη”. Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά» είχε τονίσει ο Χρήστος Πολίτης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Ο Χρήστος Πολίτης πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να απομονωθεί ξανά, αμέσως μετά.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας…1942 – 2026» έγραψε, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.

