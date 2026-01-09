search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 09:54

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

09.01.2026 09:54
christos-politis-new

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, σε ηλικία 83 ετών, ο οποίος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στο κοινό με τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Αν και γνώρισε μεγάλη αγάπη και αποδοχή από το κοινό, ο ηθοποιός μετά τη δημοφιλή σειρά αποφάσισε να απομονωθεί και να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Όπως είχε αναφέρει, μάλιστα, ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του, το 2022, δεν θέλησε να κρατήσει επαφές με συναδέλφους του από τη «Λάμψη», ενώ -όπως είχε επισημάνει- δεν είχε δεχτεί καμία πρόταση για συνεργασία.

Μέσα από τα λόγια του Χρήστου Πολίτη διέκρινε κανείς μια μεγάλη πικρία και οργή για την τροπή που είχε πάρει η ζωή του. Χαρακτήριζε «άθλια» την πραγματικότητα που ζούσε, ωστόσο, ποτέ δεν θέλησε να επεκταθεί και να μιλήσει ονομαστικά.

Οι άνθρωποι, πάντως, που τον γνώριζαν καλά, έκαναν λόγο για δικαιολογημένα παράπονα εκ μέρους του, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός δεν έλαβε τη στήριξη που του αναλογούσε μετά τη «Λάμψη».

Ο Χρήστος Πολίτης εδώ και πολλά χρόνια είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη.

Πικραμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του καλλιτεχνικού κόσμου, ο ηθοποιός θεώρησε ότι δεν εισέπραξε τον σεβασμό που του άξιζε και έφυγε αρχικά εκτός Αθηνών. Αντιλαμβανόμενος ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν, κατέφυγε στη συνέχεια στο ησυχαστήριό του, βγάζοντας από τη ζωή του, τους ανθρώπους που ο ίδιος χαρακτήριζε «τοξικούς».

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την “Λάμψη”. Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά» είχε τονίσει ο Χρήστος Πολίτης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Ο Χρήστος Πολίτης πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να απομονωθεί ξανά, αμέσως μετά.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας…1942 – 2026» έγραψε, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Πολίτης: Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» (Photos)

Μπίλι Άιλις: Δείτε τη φωτογραφία της που «έριξε» το Instagram – Ξετρελάθηκαν οι φαν της, κοντά στα 8 εκατ. likes

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oregon_5
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο περιστατικό πυροβολισμών σε βάρος πολιτών – Δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ από κουμπουροφόρο συνοριοφύλακα

MASOUTIS SUPER MARKET
BUSINESS

Μασούτης – Κρητικός: Μπήκαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς

christos-politis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

netflix_logo
MEDIA

Netflix: Μαζί με το Μουντιάλ 2026 φέρνει το κορυφαίο των ποδοσφαιρικών βιντεοπαιχνίδιων, δωρεάν

balonia new
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου σε γενέθλια: Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στην εορτάζουσα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:13
oregon_5
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο περιστατικό πυροβολισμών σε βάρος πολιτών – Δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ από κουμπουροφόρο συνοριοφύλακα

MASOUTIS SUPER MARKET
BUSINESS

Μασούτης – Κρητικός: Μπήκαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς

christos-politis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

1 / 3