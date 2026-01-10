Μαρία Σολωμού: «Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου»

Για τη σχέση της με τον χρόνο, τις δυσκολίες που τη σημάδεψαν και τις συνειδητές επιλογές που κάνει πλέον στην προσωπική της ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Σολωμού στο περιοδικό «ΟΚ!».

Έψαξα στο Google για να δω πόσο είσαι και είπα “δεν μπορεί…”.

Είμαι άνω των 50, όμως είναι άλλη η διάθεσή μου από μέσα. Τώρα είμαι καλά. Αν γκουγκλάρεις “Σολωμού στα 30”, εκεί μοιάζω 50 γιατί περνούσα μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Στα 31 είχα γεννήσει και μου έπεσαν βαριά όλα μαζί. Η δουλειά, το παιδί, ο χωρισμός με τον Μάριο (σ.σ. Αθανασίου) – ευτυχώς δεν ήταν βαρύς αλλά ό,τι πιο ήπιο θα μπορούσε να συμβεί-, κάτι μετακινήσεις σε σπίτια αχρείαστα που ακόμη πληρώνονται χωρίς λόγο και αιτία, πολλές δουλειές, πολλά έξοδα.

Μας βρήκε η κρίση, το “μαύρο” στο MEGA, ο Μάριος κι εγώ μείναμε απλήρωτοι πάρα πολλές φορές, κάτι capital controls, διάφορες τρέλες. Έπαθα και το στραπάτσο με τη μέση μου, ξυπνούσα και έκλαιγα κάθε μέρα. Δεν μπορούσα να δέσω ούτε τα κορδόνια μου, ένιωθα ότι σκέβρωνα, ήμουν καταβεβλημένη.

Είπες “τώρα είμαι καλά”. Πώς γίνεται χωρίς να έχεις σύντροφο, από όσο ξέρω;

Και γιατί πρέπει να είμαι καλά μόνο με σύντροφο; Δεν μπορώ να είμαι καλά μόνη μου; Έχω να μείνω χρόνια μόνη μου και περνάω τέλεια. Μου αρέσει που μένω σε ένα μικρό σπιτάκι στον Λυκαβηττό, έχει μεγαλώσει ο γιος μου, μένει παραδίπλα, είμαστε πολύ οργανωμένοι, βλέπω τις φίλες μου, έχω τον κύκλο μου. Η συντροφικότητα δεν μου έλειπε ποτέ. Όσο υπέροχος μπορεί να είναι ο έρωτας, τόσο καταστρεπτικός μπορεί να γίνει. Σ’ αυτή τη φάση που είμαι έχω ανάγκη τον εαυτό μου.

Έχω παρακάτσει με συντρόφους και με όχι συντρόφους σε διάφορα είδη σχέσεων που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή. Αυτό που μου έχει λείψει είναι το τίποτα. Και επίσης δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να γεράσει με κάποιον. Καταρχάς θα γεράσει μόνος του. Δεν έχω σχέδιο να περνάνε τα χρόνια και να έχω δίπλα μου κάποιον στον καναπέ. Αυτό που με εκφράζει είναι να μπορώ να βρίσκομαι με έναν άνθρωπο την ώρα που θέλουμε, όπως θέλουμε, να είμαστε πολύ καλά και αγαπημένοι και μετά ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του στον χώρο του. Και μετά, ξανά.

«Δεν μπορώ να γυρίσω ένα κλειδί και να ξε-αγαπήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Ό,τι και να έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου» δήλωσε στον Θέμη Γεωργαντά ο μέχρι πρότινος σύντροφός σου, Mente Fuerte.

Ναι, είμαστε οικογένεια. Ο Γιώργος (Τσακμακίδης), έτσι όπως εξελίχθηκε η μεταξύ μας επαφή και σχέση μέσα στα χρόνια, το λέει πάντα, με θεωρεί οικογένειά του. Είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ όμορφο. Ξέρεις, μια ζωή ήμουν δίπλα σε κάποιο αντρικό όνομα. Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου, δεν μου αρέσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Αν υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή μου, εκτός από τον γιο μου, είναι κάτι που θα το ξέρω μόνο εγώ. Δεν θα πιεστώ όμως, δεν θα κλειστώ και στο σπίτι για να μην πούνε. Αλλά να πέσουν μέσα 100%, αποκλείεται.

