Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ γνωρίζει πολύ καλά ότι κάποιοι εντυπωσιάζονται από το πώς καταφέρνει να μεγαλώνει τα παιδιά της αρμονικά με τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ.

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη συνέντευξη στο Marie Claire UK, η ηθοποιός προώθησε τη δεύτερη σεζόν του θρίλερ επιτυχίας της για την Apple, “The Last Thing He Told Me” και μίλησε για τα μαθήματα που της δίδαξε η τελευταία δεκαετία.

Ένα πράγμα είναι ότι προστατεύει την ηρεμία της αρνούμενη να ασχοληθεί με την κάλυψη των ταμπλόιντ.

«Δεν με εξυπηρετεί να δέχομαι κουτσομπολιά για τον εαυτό μου ή για οποιονδήποτε άλλον, πόσο μάλλον για τα παιδιά μου, οπότε δεν το κάνω», είπε η Γκάρνερ.

Μοιράζεται τρία παιδιά με τον Άφλεκ: τη Βάιολετ που γεννήθηκε το 2005, τη Σεραφίνα που γεννήθηκε το 2009 και τον Σάμιουελ που γεννήθηκε το 2012.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2005 και επιβεβαίωσε τον χωρισμό του το 2015, μια μέρα μετά την 10η επέτειο του γάμου τους.

Πάνω από 20 χρόνια αργότερα, συνεχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδο κάθε φορά που τους εντοπίζουν μαζί, συμπεριλαμβανομένου του περασμένου έτους, ένα μήνα αφότου εκείνος διευθέτησε το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ, και ο Άφλεκ και η Γκάρνερ συναντήθηκαν για το πάρτι γενεθλίων του Σάμιουελ.

Ο Άφλεκ συμφωνεί με την Γκάρνερ σχετικά με τα ταμπλόιντ.

«Είχαμε μια συνήθεια, εγώ και η πρώην σύζυγός μου, όταν βλέπαμε κάτι σε ένα περίπτερο σούπερ μάρκετ», είπε στο GQ πέρυσι. «Λέγαμε στα παιδιά, “Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά δεν είναι πάντα αλήθεια, γιατί αν ήταν, θα είχατε 15 αδέρφια ή αδερφές“».

Ενώ το πρώην ζευγάρι βρίσκεται σε καλή κατάσταση τώρα, αυτό δεν ίσχυε πάντα.

«Πρέπει να είσαι έξυπνος σχετικά με το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς, και εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που υπήρχε εκεί έξω», είπε στο Marie Claire UK.

Αλλά αυτό που ήταν έξω στη δημόσια σφαίρα δεν ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, είπε η Γκάρνερ.

«Το γεγονός ήταν δύσκολο», είπε. «Η ίδια η διάλυση μιας οικογένειας ήταν δύσκολη. Η απώλεια μιας αληθινής σχέσης και φιλίας ήταν δύσκολη.»

Η νέα σεζόν του «The Last Thing He Told Me» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στο Apple TV+ στις 20 Φεβρουαρίου.

