09.01.2026 13:50

Λιάγκας σε Μουτίδου: «Ακούστε κυρία μου, για να το τελειώσουμε» (Video)

09.01.2026 13:50
liagkas-moutidou-new

Νέα απάντηση στην Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή του έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, με το πινγκ πονγκ ανάμεσα στους δυο να συνεχίζεται…

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η αναφορά της ηθοποιού στον παρουσιαστή στον αέρα του Real View, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Λιάγκας παίρνει τηλέφωνο τον Θέμη Μάλλη -που είναι ο επικεφαλής της εκπομπής της- και τον ρωτάει διάφορα για όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια.

«Λοιπόν, ακούστε κυρία μου, για να το τελειώσουμε. Με τον Θέμη Μάλλη μας συνδέει μακρά φιλία και εκτίμηση βαθύτατη. Έχουμε κάνει πολλά τηλεοπτικά χιλιόμετρα μαζί, όταν εκείνος ήταν αρχισυντάκτης στο δελτίο του Star κι εγώ παρουσιαστής. Δεν ξέρω τι σας έχει πει. Αν σας το έχει πει, σας έχει πει ψέματα. Δεν θεωρώ ότι ο Θέμης είναι ψεύτης, μάλλον δεν σας το έχει πει και βγάλατε δικό σας συμπέρασμα. Δεν πήρα ποτέ τον Θέμη να ρωτήσω, μου έστειλε μήνυμα ο Θέμης και με ενημέρωσε. Αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε σήμερα για να το μάθετε» απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς εκνευρισμένος.

