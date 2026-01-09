Ρήξη στους Μπέκαμ: Νέο τελεσίγραφο του Μπρούκλιν στους γονείς του – «Θα επικοινωνούμε μόνο μέσω δικηγόρων»

Διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τους απέστειλε επιστολή με την οποία τους ζητά να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρων. Τους καλεί, δε, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο πρόσωπό του.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της «Page Six», ο Μπρούκλιν φέρεται να έστειλε στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ επιστολή, με την οποία τους ενημέρωνε ότι από εδώ και στο εξής κάθε επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω νομικών εκπροσώπων. Στο ίδιο έγγραφο, τους ζητούσε επίσης να μην τον «κάνουν tag» και να μην τον αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Brooklyn Beckham warned parents David and Victoria to only contact him via lawyers as feud continues: report https://t.co/Ji3QUoKhtN pic.twitter.com/zBhsAPMBv1 — Page Six (@PageSix) January 9, 2026

Η παραβίαση αυτού του αιτήματος φέρεται να ήταν, μάλιστα, η αιτία που ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τους γονείς του στα social media, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε «like» σε βίντεο που είχε ανεβάσει μία συνταγή για κοτόπουλο.

Το περιστατικό προκάλεσε νέα ένταση, με τον μικρότερο γιο της οικογένειας, Κρουζ, να γράφει τότε πως «ξύπνησαν και ήταν μπλοκαρισμένοι, το ίδιο κι εγώ».

Πηγές αναφέρουν ότι το μπλοκάρισμα ήρθε έπειτα από εβδομάδες απογοήτευσης για τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι προσπάθειές τους για συμφιλίωση αγνοήθηκαν παντελώς.

Σε αντίθεση με τους γονείς του, ο Μπρούκλιν διατηρεί επαφή με τους παππούδες του και κάποια μέλη της οικογένειας, οι οποίοι σχολιάζουν συχνά τις αναρτήσεις του, μετις πληροφορίες να λένε ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και με μηνύματα αρκετές φορές το τελευταίο εξάμηνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού υπογραμμίζουν ότι το αίτημα προς τους γονείς του έγινε μέσω δικηγόρων και δεν αποτελούσε άμεση νομική απειλή. Χαρακτηρίζεται, ωστόσο, πρωτοφανές δείχνοντας παράλληλα πόσο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση.

Από την πλευρά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να είναι απογοητευμένοι, ενώ επισημαίνουν ότι η στάση τους πηγάζει από ενδιαφέρον και όχι από κακοβουλία.

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι οι δύο πλευρές πλέον επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω νομικών, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε συμφιλίωση εξαιρετικά δύσκολη.

Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του μετρά σχεδόν τέσσερα χρόνια, με φίλους του ζευγαριού να υποστηρίζουν ότι ξεκίνησε όταν ο αδερφός του, Ρομέο, άρχισε να βγαίνει με πρώην σύντροφο του Μπρούκλιν. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια Μπέκαμ απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, αποδίδοντας την ένταση στη στάση της Νίκολα Πελτζ.

Οι φήμες για οικογενειακή ρήξη εντάθηκαν πρόσφατα όταν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από τις εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον Μάιο. Μια απουσία που καταγράφηκε και σε άλλες σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο τον Νοέμβριο, αλλά και στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix τον Οκτώβριο.

Οι πρώτες εντάσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν εμφανιστεί ήδη πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα το 2022, με γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στις οικογενειακές σχέσεις.

