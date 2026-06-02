Porto Leone: Σάρωσε στην τηλεθέαση η σειρά του Alpha

Σάρωσε στα νούμερα τηλεθέασης το Porto Leone το βράδυ της Δευτέρας (1/6), κόβοντας πρώτο το νήμα στη ζώνη του.

Η σειρά του Alpha σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά, συγκεντρώνοντας το 19,1% του δυναμικού κοινού, ενώ στο τέταρτο 00:45 – 01:00 έφτασε μέχρι και το 20,8%.

Ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 17,7% και ο Άγιος Έρωτας με 16,1%. Το «Έχω Παιδιά» σημείωσε μέσο όρο 10,9%, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» είχε 9,7% και η Γη της Ελιάς 9,5%.

Η εκπομπή «Στο χιλιοστό» βρέθηκε στο 9,1%, το Grand Hotel στο 8,2%, το «Γιατί ρε πατέρα» στο 5,9%, ο Ήλιος στο 3,3% και το Παιδί στο 3,2%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Porto Leone – 19,1%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 17,7%

Άγιος Έρωτας – 16,1%

Έχω Παιδιά – 10,9%

Μια νύχτα μόνο – 9,7%

Γη της Ελιάς – 9,5%

Στο χιλιοστό – 9,1%

Grand Hotel – 8,2%

Γιατί ρε πατέρα – 5,9%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,3%

Το παιδί – 3,2%

