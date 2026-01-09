Χρήστος Πολίτης: Πέθανε μόνος στο σπίτι του – Τον βρήκε ο αδερφός του μια μέρα αργότερα (Videos)

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια.

Όπως μετέδωσε, ο Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο ηθοποιός απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα, με τον αδερφό του να τον εντοπίζει νεκρό μέσα στην οικεία του στη Νέα Σμύρνη, μια μέρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σορός του θα αποτεφρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Ριτσώνα.

«Τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος… Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο γείτονας του ηθοποιού Δημήτρης Παρτσαλάκης που έχει παντοπωλείο στην περιοχή. Τη Δευτέρα το πρωί -όπως είπε- ο Χρήστος Πολίτης κατέβηκε από το σπίτι του και πήγε να ψωνίσει στο συγκεκριμένο κατάστημα.

«Είχε έρθει ψώνισε. Του πήγε το παιδί ο υπάλληλος, γιατί έλειπα εκείνη τη μέρα. Συνήθως του τα πήγαινα εγώ γιατί μιλάγαμε κιόλας. Ανέβαινα πάνω γιατί μου άρεσε να βλέπω όλα αυτά που είχε. Αν δείτε το σπίτι του είναι ένα έργο τέχνης. Μου είπε ο υπάλληλος” του πήγα πράγματα το πρωί”. Εντάξει τελευταία είχε πέσει αρκετά, ερχόταν και με μπαστούνι γιατί είχε αρρωστήσει, του είχε στοιχίσει πολύ αυτό στην υγεία του, μου έλεγε “Δημήτρη έχω χάσει όλο μου τον μυικό ιστό, έκανε οξυγόνο[…] » ανέφερε.

Ο ηθοποιός που είχε σημαντική παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο στο θέατρο και την τηλεόραση, έγινε ευρέως γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του ως «Γιάγκος Δράκος» στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

