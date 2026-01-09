search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 16:28

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

09.01.2026 16:28
ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
credit: NDP Photo Agency

Τις εμφανίσεις του για αυτή την εβδομάδα στο NOX ATHENS ακύρωσε ο Αντώνης Ρέμος, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσω Story που «ανέβασε» στο Instagram, ενημέρωσε πως αντιμετωπίζει μία ιογενή λοίμωξη, που θα τον κρατήσει εκτός πίστας για αυτή την εβδομάδα (9-10-11/01).

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο “Nox”, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», αναφέρει ο Αντώνης Ρέμος στο βίντεο που δημοσίευσε.

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας σε Μουτίδου: «Ακούστε κυρία μου, για να το τελειώσουμε» (Video)

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε μόνος στο σπίτι του – Τον βρήκε ο αδερφός του μια μέρα αργότερα (Videos)

Ρήξη στους Μπέκαμ: Νέο τελεσίγραφο του Μπρούκλιν στους γονείς του – «Θα επικοινωνούμε μόνο μέσω δικηγόρων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jason momoa 55- new
ΣΙΝΕΜΑ

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέισον Μομόα: Με τον Ντέιβ Μπαουτίστα σε μια εκρηκτική περιπέτεια στη Χαβάη

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις (photo)

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρετός» διαβουλεύσεων στα μπλόκα ενόψει Μαξίμου, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

mercosur gallia 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:58
jason momoa 55- new
ΣΙΝΕΜΑ

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέισον Μομόα: Με τον Ντέιβ Μπαουτίστα σε μια εκρηκτική περιπέτεια στη Χαβάη

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις (photo)

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

1 / 3