Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

Τις εμφανίσεις του για αυτή την εβδομάδα στο NOX ATHENS ακύρωσε ο Αντώνης Ρέμος, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσω Story που «ανέβασε» στο Instagram, ενημέρωσε πως αντιμετωπίζει μία ιογενή λοίμωξη, που θα τον κρατήσει εκτός πίστας για αυτή την εβδομάδα (9-10-11/01).

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο “Nox”, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», αναφέρει ο Αντώνης Ρέμος στο βίντεο που δημοσίευσε.

