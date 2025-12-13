search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 14:29

Τζένιφερ Γκάρνερ: Πρωταγωνιστεί στη νέα κωμωδία του Netflix «One Attempt Remaining»

13.12.2025 14:29
jennifer garner

Η Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) επεκτείνει τη συνεργασία της με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Κέι Κάννον (Kay Cannon) με τίτλο «One Attempt Remaining».

Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια». 

Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ (Joe Boothe), Αλέξα Αλεμάνι (Alexa Alemanni) και της σκηνοθέτιδας. 

Ο Σον Λέβι (Shawn Levy) και ο Ντάν Λεβίν (Dan Levine) υπογράφουν την παραγωγή για λογαριασμό της εταιρείας 21 Laps.

Διαβάστε επίσης:

Σερβία: Αντιδράσεις για την επιλογή του Τζάκοβιτς στην Μπιενάλε – Μαζεύουν υπογραφές με αίτημα την ανάκληση της επιλογής του

«Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ

Ο Άμλετ του σήμερα…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

peter_green
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Pulp Fiction και του «The Mask»

xiletzakis myron 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)

mikroutsikos (2)
LIFESTYLE

Εξομολόγηση Στέργιου Μικρούτσικου: «Με θυμώνει ότι επειδή κουβαλώ ένα όνομα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

peter_green
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Pulp Fiction και του «The Mask»

1 / 3