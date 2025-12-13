Τζένιφερ Γκάρνερ: Πρωταγωνιστεί στη νέα κωμωδία του Netflix «One Attempt Remaining»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) επεκτείνει τη συνεργασία της με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Κέι Κάννον (Kay Cannon) με τίτλο «One Attempt Remaining».



Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια».



Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ (Joe Boothe), Αλέξα Αλεμάνι (Alexa Alemanni) και της σκηνοθέτιδας.

Ο Σον Λέβι (Shawn Levy) και ο Ντάν Λεβίν (Dan Levine) υπογράφουν την παραγωγή για λογαριασμό της εταιρείας 21 Laps.

Διαβάστε επίσης:

Σερβία: Αντιδράσεις για την επιλογή του Τζάκοβιτς στην Μπιενάλε – Μαζεύουν υπογραφές με αίτημα την ανάκληση της επιλογής του

«Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ

Ο Άμλετ του σήμερα…