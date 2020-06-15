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15.06.2020 16:51

Τζένιφερ Γκάρνερ: Δάκρυσα όταν τραγούδησα με τον Αντρέα Μποτσέλι

15.06.2020 16:51
Τζένιφερ Γκάρνερ: Δάκρυσα όταν τραγούδησα με τον Αντρέα Μποτσέλι - Media

 

Η Τζένιφερ Γκάρνερ έκλαιγε καθώς τραγουδούσε μαζί με τoν Αντρέα Μποτσέλι.

Η 48χρονη ηθοποιός εξήγησε πώς τραγούδησε το κομμάτι Dormi Dormi Lullaby μαζί με τον φημισμένο Ιταλό τενόρ για το άλμπουμ ειδικής έκδοσης Si Forever: The Diamond Edition.

«Είναι αυτό το πιο τρελό πράγμα;» είπε η ηθοποιός. «Αν μόλις πείτε, αναφέρετε τα 10 πιο τρελά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή σας, θα ήταν ένα από αυτά», πρόσθεσε.

Η Γκάρνερ περιέγραψε τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στο απίθανο ντουέτο.

«Νομίζω ότι είχαν ηχογραφήσει αυτό το όμορφο νανούρισμα και ήθελαν περισσότερο από μια μαμά που ήταν λιγότερο τραγουδίστρια, οπότε ήρθαν σε μένα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι έπρεπε να τραγουδήσω πραγματικά, έτσι έκανα μήνες μαθήματα», τόνισε.

Παρά τα χρόνια της στη βιομηχανία του θεάματος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έγινε πολύ συναισθηματική με την προοπτική συνεργασίας με τον Μποτσέλι.

«Ήμουν τόσο απίστευτα νευρική: έκλαψα στο χώρο στάθμευσης, έκλαψα ενώ το ηχογράφησα», είπε. «Έπρεπε να κρατήσω τα μάτια μου καλυμμένα για να ασχοληθώ με το γεγονός ότι το ηχογραφούσα ακόμη!», συμπλήρωσε.

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