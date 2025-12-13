search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 09:08
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
13.12.2025 06:45

Ο Άμλετ του σήμερα…

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
13.12.2025 06:45
AMLET-1-1024×683

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Ριχάρδου ΙΙΙ», που παίχτηκε για δύο σεζόν στο Σύγχρονο Θέατρο, η σκηνοθέτις Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη ανεβάζει με τον ίδιο ανατρεπτικό τρόπο τον «Άμλετ» σε μια συμπαραγωγή των ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και Σερρών και της Animatheater, στο θέατρο ΕΛΕΡ, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μεταγραφή του κλασικού αριστουργήματος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Άμλετ» από τον Ανδρέα Φλουράκη. Η δράση μεταφέρεται από τα ανάκτορα της Δανίας στα γραφεία και στα υπόγεια μιας σύγχρονης πολυεθνικής εταιρείας, διατηρώντας τη βασική πλοκή και τα πρόσωπα της ιστορίας.

Στον κόσμο αυτό, οι μηχανορραφίες, οι συμμαχίες και οι προδοσίες δεν διαδραματίζονται πια σε θρόνους και παλάτια, αλλά σε διοικητικά συμβούλια και σε υπουργεία ξένων χωρών. Ο Άμλετ καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον θάνατο του πατέρα του και τον γάμο της μητέρας του με τον Κλαύδιο, αλλά και την αποκάλυψη πως ο ίδιος ο πατέρας του δολοφονήθηκε για να καλυφθούν πιθανά εγκλήματα στα οποία ήταν μπλεγμένη η κατασκευαστική τους εταιρεία.

Η υπόθεση. Με αναφορές στη σημερινή κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, η μεταγραφή φωτίζει τα διαχρονικά ερωτήματα του έργου: την αλήθεια και το ψέμα, την ευθύνη και τη συνενοχή, την προσωπική ηθική απέναντι στο δράμα του συνανθρώπου, τη λογική και την τρέλα. Ο «Άμλετ» του Φλουράκη παλεύει μέσα σε έναν κόσμο όπου η εξουσία εξαγοράζει συνειδήσεις και οι φανταστικές φιγούρες μπερδεύονται με τις ενοχές των ζωντανών.

Η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη αναδεικνύει το πώς το σαιξπηρικό δράμα παραμένει επίκαιρο, δίνοντας νέα πνοή σε ένα κείμενο που συνεχίζει να συνομιλεί με τους αγώνες του σήμερα. Ένα έργο για τον κυνισμό, τον αμοραλισμό και την ανάγκη για αλήθεια, σε μια τολμηρή θεατρική ανάγνωση που συνδυάζει την κλασική τραγωδία με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο. 

INFO

Σκηνικά-κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή. Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Νικολόπουλος. Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου. Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης. Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Κωστογιαννοπούλου. Παίζουν: Κωνσταντίνος Κάππας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Χρήστος Διαμαντούδης, Κωνσταντίνα Λάλλου, Σίμος Κωστάκογλου, Δημήτρης Κουστολίδης, Χαράλαμπος Παυλίδης, Αντωνία Γκούβη.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amlet-tou-andrea-flouraki/

Διαβάστε επίσης:

Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

Κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ουκρανία – Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι

ΚΚΕ: Στήριξη, χωρίς αστερίσκους, σε αγρότες και μπλόκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 09:04
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

1 / 3