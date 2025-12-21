search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 13:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 10:59

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

21.12.2025 10:59
solwmou_mente_fuerte

Για το χειρουργείο που έκανε πριν από 5 χρόνια για να χάσει τα περιττά κιλά αλλά και για τις σχέσεις του με τη Μαρία Σολωμού, την οποία χαρακτήρισε οικογένεια, μίλησε ο Mente Fuerte στο After Dark.

«Έχω περάσει σκοτεινή περίοδο με κατάθλιψη. Είχα διαγνωστεί», εξομολογήθηκε αρχικά ο τράπερ.

«Έπαιξε μεγάλο ρόλο που είχα personal trainer. Έχει 5 χρόνια. Δεν μπορώ να δω το video clip από το Dale που ήμουν χοντρός και δεν το παραδεχόμουν. Βλέπω διάσημους που λένε ότι έτσι είμαι και θέλω, αλλά δεν είναι σωστό για την υγεία. Το λέμε εμείς οι αδύναμοι», ανέφερε για τη μάχη του με τα κιλά.

«Δεν μπορώ να ξεαγαπήσω»

«Είναι περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Ότι και να έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου. Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να γυρίσω ένα κλειδί και να ξεαγαπήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ», τόνισε ο Mente Fuerte.

Διαβάστε επίσης:

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

Βαρύ πένθος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ – Πέθανε η 65χρονη αδελφή του από καρκίνο

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής με υπερκόπωση – «Νομίζουμε είμαστε σούπερμαν, πρέπει να ξεκουραζόμαστε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kremlino-`12
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται καμία συνάντηση Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών»

karapapas-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μήνυμα Καραπαπά: «Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»

xrysoxoidis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα» (Video)

agrotes-syskepsi
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σε εξέλιξη η σύσκεψη στη Λάρισα – «Εορταστικές» κινητοποιήσεις και ανοιχτά διόδια

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2025: Η χρονιά που οι τζίροι «βγήκαν στο φως» – POS, IRIS και myDATA αποκάλυψαν τη φοροδιαφυγή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 13:29
kremlino-`12
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται καμία συνάντηση Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών»

karapapas-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μήνυμα Καραπαπά: «Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»

xrysoxoidis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα» (Video)

1 / 3