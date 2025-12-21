Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Για το χειρουργείο που έκανε πριν από 5 χρόνια για να χάσει τα περιττά κιλά αλλά και για τις σχέσεις του με τη Μαρία Σολωμού, την οποία χαρακτήρισε οικογένεια, μίλησε ο Mente Fuerte στο After Dark.

«Έχω περάσει σκοτεινή περίοδο με κατάθλιψη. Είχα διαγνωστεί», εξομολογήθηκε αρχικά ο τράπερ.

«Έπαιξε μεγάλο ρόλο που είχα personal trainer. Έχει 5 χρόνια. Δεν μπορώ να δω το video clip από το Dale που ήμουν χοντρός και δεν το παραδεχόμουν. Βλέπω διάσημους που λένε ότι έτσι είμαι και θέλω, αλλά δεν είναι σωστό για την υγεία. Το λέμε εμείς οι αδύναμοι», ανέφερε για τη μάχη του με τα κιλά.

«Δεν μπορώ να ξεαγαπήσω»

«Είναι περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Ότι και να έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου. Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να γυρίσω ένα κλειδί και να ξεαγαπήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ», τόνισε ο Mente Fuerte.

