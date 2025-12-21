search
Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

KLAUDIA
Η Κλαυδία βρέθηκε Τετ Α Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου το βράδυ του Σαββάτου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία κατέκτησε την 6η θέση για την Ελλάδα στη Eurovision, μίλησε για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και τα σχόλια που υπήρξαν από τον Γιώργο Λιάγκα.

«Επέλεξα να είμαι το ίδιο ευγενική και φιλική με όλους στη Eurovision»

«Δυσκόλεψε όλο το κλίμα για όλους τους διαγωνιζόμενους γιατί ξαφνικά η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χροιά. Είχε να κάνει με ένα πολύ βαρύ πολιτικό γεγονός που είναι ο πόλεμος. Ήταν για όλους δύσκολο το πως να συμπεριφερθούμε. Αν δεν χαιρετούσαμε την ισραηλινή αποστολή, θα ήμασταν οι κακοί, που τους διαχωρίζουμε και δεν μας έκαναν τίποτα. Αν τους χαιρετούσαμε, αυτό αυτόματα σήμαινε ότι θα τους υποστηρίζαμε και θα ήμασταν μαζί τους. Δεν ξέραμε πως να συμπεριφερθούμε.

Μπορεί πολλοί διαγωνιζόμενοι να πήραν πολιτική θέση. Εγώ ήθελα να είναι μουσική γιορτή και προσπάθησα να το προστατεύσω, αλλά πάντα θα υπήρχαν λόγια. Δεν υπάρχει πάντα το τέλειο σενάριο. Επέλεξα να είμαι το ίδιο ευγενική και φιλική με όλους», δήλωσε για το εκρηκτικό κλίμα που προέκυψε με το Ισραήλ.

Η σκληρή κριτική του Γιώργου Λιάγκα

«Η κριτική που έγινε στον Γιώργο Λιάγκα δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος.

Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επειχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις», σχολίασε η Κλαυδία.

