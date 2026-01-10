Νεφέλη Μεγκ: «Δεν άντεχα άλλο να μου λέει ότι είμαι σκουπίδι» – Ξέσπασε σε δάκρυα για τον πρώην σύντροφό της

Για την άσχημη συμπεριφορά, που βίωνε από τον πρώην σύντροφό της, μίλησε με δάκρυα στα μάτια η Νεφέλη Μεγκ στο νέο επεισόδιο για το vidcast που παρουσιάζει στο Youtube.

«Δεν άντεχα άλλο να πονάω. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω έναν άνθρωπο, που ήθελα να του αφιερώσω όλη μου την ζωή, να μου λέει ότι φταίω που με χωρίζει. Ότι φταίω εγώ που τα έκανα όλα. Ότι είμαι σκουπίδι επειδή αποφάσισα να πω δημόσια ότι με παράτησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσω, δεν ήθελε να του χαλάσω την εικόνα του καλού και να πω την αλήθεια», είπε η παρουσιάστρια της σατιρικής εκπομπής “Πλυντήριο” στον ΣΚΑΪ.

»Ήθελε να το βουλώσω και αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί πάτησε πάνω στις ενοχές μου. Ήξερε πόσο ενοχική είμαι, ήξερε πόσο ευαίσθητη είμαι. Εδώ μου είπε “το παίζεις θύμα ρε” όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε να λέει αυτά τα πράγματα, ξέρετε πόσο βαρύς είναι αυτός ο συναισθηματικός πόνος;», πρόσθεσε.

«Δεν άντεχα άλλο, πέρασα χάλια μήνες και έχασα πάρα πολλά κιλά. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν σκιά του εαυτού μου. Τώρα θεωρώ, αν και πάλι δύσκολα, ότι έχω πάρει λίγο τα πάνω μου και προσπαθώ», συνέχισε η Νεφέλη Μεγκ.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Σολωμού: «Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου»

Η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 44α γενέθλιά της με ένα «προσωπικό» μήνυμα για την επούλωση μετά την «πιο σκοτεινή περίοδο»

Χρήστος Πολίτης: «Ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί», είπε ο αδελφός του που τον βρήκε νεκρό