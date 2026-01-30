The Beatles: Στο φως οι φωτογραφίες των Σκαθαριών του Σαμ Μέντες – Δείτε την εικόνα των ηθοποιών που θα τους υποδυθούν

Διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών, σχεδόν δύο χρόνια πριν βγουν στα σινεμά οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Ο 60χρονος σκηνοθέτης βρήκε τρόπο να ιντριγκάρει το μυαλό των θαυμαστών για το τετραπλό μουσικό έπος του.

Εδώ και λίγες ώρες, στα social media φιγουράρουν οι φωτογραφίες των τεσσάρων Beatles του Σαμ Μέντες, όπως φρόντισα οι άνθρωποι της παραγωγής πίσω από το The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

The Beatles. April 2028.



Paul Mescal is Paul McCartney

Barry Keoghan is Ringo Starr

Joseph Quinn is George Harrison

Harris Dickinson is John Lennon



The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes. #TheBeatlesMovies pic.twitter.com/YXQCr7idCk — The Beatles (@thebeatles) January 30, 2026

Οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κίογκαν μεταμορφώθηκαν σε Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αντίστοιχα – και με μια πρώτη ματιά το εγχείρημα μοιάζει επιτυχημένο, αν και πολλοί θα είναι αυτοί που θα διαφωνήσουν με αυτή την άποψη.

Άλλωστε, αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο και δύσκολο βήμα για τον Μέντες και την ομάδα του. Μπορεί να έχουν περάσει 56 χρόνια από τη μέρα που οι Beatles σόκαραν τον πλανήτη και έκαναν χιλιάδες έφηβους να κλαίνε στα δωμάτιά τους ανακοινώνοντας τη διάλυσή τους, ωστόσο η εικόνα τους δεν έχει ξεθωριάσει στο πέρασμα του χρόνου.

Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τους Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο όπως ήταν στα χρόνια της κυριαρχίας και της λάμψης τους – και το να μεταμορφώσεις τέσσερις σταρ του Χόλιγουντ σε αυτά τα είδωλα της μουσικής είναι τουλάχιστον πρόκληση.

Βέβαια, ένα project – έπος όπως το The Beatles – A Four-Film Cinematic Event έχει αρκετές δύσκολες πίστες και ακόμα βρίσκεται στην αρχή. Μια από αυτές είναι και η απόδοση των διάσημων τραγουδιών των Fab Four.

Όπως αποκάλυψε ο Πολ Μέσκαλ σε συνέντευξή του, στις επερχόμενες ταινίες θα ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο 29χρονος Ιρλανδός ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Εχω μάθει τόσο πολλά».

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων, μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι έως τώρα έχει συναντήσει δύο φορές τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

