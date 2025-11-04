Paul McCartney: Εξομολογήθηκε ότι ένιωθε νεκρός μετά τη διάλυση των Beatles

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη διάλυση των Beatles, το 1970, μιλά στο νέο βιβλίο του «Wings: The Story of a Band on the Run» ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με τον 83χρονο μουσικό να εξομολογείται πως θυμάται εκείνη την εποχή τόσο σκοτεινή που ένιωθε νεκρός.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε σχολιάζοντας τη φήμη που είχε κυκλοφορήσει το 1966 και τον ήθελε να έχει φύγει από τη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με την εν λόγω φημολογία της εποχής, το συγκρότημα είχε κρατήσει, μάλιστα, μυστικό τον υποτιθέμενο θάνατό του, καλύπτοντας το κενό με έναν σωσία του.

«Πώς είναι δυνατόν να είμαι νεκρός;» θυμάται να είχε πει, αστειευόμενος στην τότε σύζυγό του, σε απόσπασμα του βιβλίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian. Παρ’ όλα αυτά, ο μουσικός εκμυστηρεύεται ότι, εκ των υστέρων, ένιωσε πως οι φήμες που είχαν φουντώσει τότε, μπορεί να ήταν πιο ακριβείς απ’ όσο έμοιαζαν, τελικά…

«Με τόσους τρόπους, ήμουν νεκρός. Ένας 27χρονος που επρόκειτο να γίνει πρώην μέλος των Beatles, που πνιγόταν σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών καβγάδων που του ρουφούσαν την ενέργεια, και χρειαζόταν ένα ολοκληρωτικό restart στη ζωή του» γράφει, προσθέτοντας ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει πέρα από την «καταπληκτική δεκαετία» που είχε περάσει με τα θρυλικά «σκαθάρια».

Paul McCartney Says He Felt 'Dead' amid the Beatles' Breakup: 'In Need of a Complete Life Makeover' https://t.co/IHOd8XxHuj — People (@people) November 3, 2025

Αναφορικά με τις νομικές διαμάχες, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε μηνύσει τους Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ το 1970, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί η εταιρική τους σχέση, καθώς δεν ήθελε ο μάνατζερ Άλεν Κλάιν να έχει τον έλεγχο των οικονομικών τους. Ένας δικαστής δικαίωσε εν τέλει τον ΜακΚάρτνεϊ, με τον ίδιο να δηλώνει, το 2020, στο British GQ ότι το να μηνύσει το συγκρότημα ήταν «ο μόνος τρόπος για να σώσω τους Beatles και την Apple».

Τρία χρόνια πριν τη διάλυση των Beatles, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε αγοράσει ένα αγρόκτημα με πρόβατα στη Σκωτία, και όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, το είδε ως μια καλή απόδραση από το Λονδίνο. Στο βιβλίο περιγράφει τον χρόνο που πέρασε εκεί με την οικογένειά του ως μια «άγρια περιπέτεια», κατά τη διάρκεια της οποίας άνθισαν μέσα στην «απομόνωση» του τόπου».

«Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσα ελεύθερος, να ηγούμαι και να κατευθύνω ξαφνικά τη ζωή μου αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο μουσικός.

