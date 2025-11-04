search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:25
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 14:07

Paul McCartney: Εξομολογήθηκε ότι ένιωθε νεκρός μετά τη διάλυση των Beatles

04.11.2025 14:07
Paul-McCartney-new

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη διάλυση των Beatles, το 1970, μιλά στο νέο βιβλίο του «Wings: The Story of a Band on the Run» ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με τον 83χρονο μουσικό να εξομολογείται πως θυμάται εκείνη την εποχή τόσο σκοτεινή που ένιωθε νεκρός.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε σχολιάζοντας τη φήμη που είχε κυκλοφορήσει το 1966 και τον ήθελε να έχει φύγει από τη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με την εν λόγω φημολογία της εποχής, το συγκρότημα είχε κρατήσει, μάλιστα, μυστικό τον υποτιθέμενο θάνατό του, καλύπτοντας το κενό με έναν σωσία του.

«Πώς είναι δυνατόν να είμαι νεκρός;» θυμάται να είχε πει, αστειευόμενος στην τότε σύζυγό του, σε απόσπασμα του βιβλίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian. Παρ’ όλα αυτά, ο μουσικός εκμυστηρεύεται ότι, εκ των υστέρων, ένιωσε πως οι φήμες που είχαν φουντώσει τότε, μπορεί να ήταν πιο ακριβείς απ’ όσο έμοιαζαν, τελικά…

«Με τόσους τρόπους, ήμουν νεκρός. Ένας 27χρονος που επρόκειτο να γίνει πρώην μέλος των Beatles, που πνιγόταν σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών καβγάδων που του ρουφούσαν την ενέργεια, και χρειαζόταν ένα ολοκληρωτικό restart στη ζωή του» γράφει, προσθέτοντας ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει πέρα από την «καταπληκτική δεκαετία» που είχε περάσει με τα θρυλικά «σκαθάρια».

Αναφορικά με τις νομικές διαμάχες, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε μηνύσει τους Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ το 1970, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί η εταιρική τους σχέση, καθώς δεν ήθελε ο μάνατζερ Άλεν Κλάιν να έχει τον έλεγχο των οικονομικών τους. Ένας δικαστής δικαίωσε εν τέλει τον ΜακΚάρτνεϊ, με τον ίδιο να δηλώνει, το 2020, στο British GQ ότι το να μηνύσει το συγκρότημα ήταν «ο μόνος τρόπος για να σώσω τους Beatles και την Apple».

Τρία χρόνια πριν τη διάλυση των Beatles, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε αγοράσει ένα αγρόκτημα με πρόβατα στη Σκωτία, και όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, το είδε ως μια καλή απόδραση από το Λονδίνο. Στο βιβλίο περιγράφει τον χρόνο που πέρασε εκεί με την οικογένειά του ως μια «άγρια περιπέτεια», κατά τη διάρκεια της οποίας άνθισαν μέσα στην «απομόνωση» του τόπου».

«Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσα ελεύθερος, να ηγούμαι και να κατευθύνω ξαφνικά τη ζωή μου αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο μουσικός.

Διαβάστε επίσης:

ΛΕΞ: «Βούλιαξε» το Καυτατζόγλειο – 45.000 κόσμου στην πολυαναμενόμενη συναυλία του (Video)

ΛΕΞ: Στο πόδι η Θεσσαλονίκη για το πολυαναμενόμενο live του – Οι λεπτομέρειες της συναυλίας

Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:24
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

1 / 3