Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 102 ετών, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος, Λεό.

Ο γνωστός συνθέτης και μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα και η συνεργασία με Ρούσο, Ιγκλέσιας και Μούσχουρη

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Τη δεκαετία του 1950 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου ακολούθησε καριέρα στο τραγούδι και τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λεό Λέανδρος και Μάριο Πάνας.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη, υπογράφοντας λυρικές και διαχρονικές συνθέσεις. Οι δίσκοι του έχουν ξεπεράσει τις 120 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το 1972, το τραγούδι «Après toi», σε μουσική του ίδιου και στίχους του Yves Dessca, ερμηνευμένο από τη Βίκυ Λέανδρος για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, χάρισε στη χώρα την τρίτη της νίκη στη Eurovision.

Ο Λέανδρος υπέγραψε το έργο με το ψευδώνυμο Μάριο Πάνας, ενώ η επιτυχία αυτή εδραίωσε οριστικά τη θέση του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Αν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1983, επέστρεψε στο στούντιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποκλειστικά για την παραγωγή τριών δίσκων της κόρης του, Βίκυς.

Στις 29 Αυγούστου 2024, σε ηλικία 101 ετών, με γραπτή του δήλωση, γνωστοποίησε ότι απέστειλε εξώδικο στην κόρη του με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου.

«Το εξώδικο δεν αφορούσε εμένα αλλά την εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία. Από λάθος δεν ανέφεραν το όνομά του και το άλλαξαν βεβαίως αμέσως μόλις το είδαν και για μένα βέβαια είναι κάτι φυσικό να αναφέρω τον πατέρα μου στις συναυλίες μου, γιατί είναι μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής», απάντησε δύο μέρες αργότερα εκείνη.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Πέθανε ο Τσεκί Καριό – «Η Αρκούδα», η «Νικίτα» και η μάχη με τον καρκίνο

«Το παρελθόν» του Ζυλιέν Γκοσλέν

Μια καντίνα καταφύγιο…