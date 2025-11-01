search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 08:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
01.11.2025 06:40

Μια καντίνα καταφύγιο…

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
01.11.2025 06:40
PA030252-low

Εργάρα! Ξαναγράψαμε εδώ στο «Ποντίκι» μ’ αφορμή την πρεμιέρα, αλλά τώρα που πήγα και το είδα, πέρασα μιάμιση ώρα καρφωμένος στην καρέκλα μου. Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, έχει αρχίσει τις παραστάσεις του στο Θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη.

Κοφτή γλώσσα και σπαρακτική τρυφερότητα απέναντι σε μια παράλογη εξουσία, σ’ έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλείει τον αδύναμο, σ’ ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, σε μια παραλία, σε μια καντίνα με τρεις καλούς ηθοποιούς – Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη – να μας κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η υπόθεση. Η αγωνία της ύπαρξης προηγείται από την εφαρμογή των διατάξεων και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης. Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μια μικρή ερημική παραλία, μια παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Ο συγγραφέας. Λέει ο Γιάννης Τσίρος: «Ένα θεατρικό έργο δεν είναι μόνο η δράση και η πλοκή, οι χαρακτήρες και η ιστορία που αφηγείται, αλλά και ο αόρατος περίγυρός του. Αυτός ο περιβάλλοντας κόσμος που ποτέ δεν θα δούμε, αλλά που θα έχει τη δύναμη να υποβάλει τα πρόσωπα του έργου σε μια σειρά δράσεων, αντιδράσεων και αναγκών. Το θέατρο μπορεί να μην έχει τις δυνάμεις ν’ αποτρέψει τα δεινά του κόσμου, αλλά διαθέτει τη δύναμη να συντηρήσει στις συνειδήσεις των ανθρώπων άσβεστη την προσδοκία για επίγνωση και δικαιοσύνη, σ’ έναν κόσμο που τη στερείται». 

Η σκηνοθέτις. Η Σοφία Καραγιάννη σημειώνει: «Ο κεντρικός ήρωας γίνεται ένας σύγχρονος αποδιοπομπαίος τράγος, όχι επειδή έφταιξε, αλλά επειδή κάποιος πρέπει να φταίει για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Ο Τσίρος δεν τον εξαγνίζει· τον προσφέρει. Κι εμείς, μέσα από την παράσταση, παρακολουθούμε αυτή τη σιωπηλή, σχεδόν ιεροτελεστική προσφορά, όπου η ανάγκη για κάθαρση καθαγιάζει τη βία, βαφτίζοντάς την ‘‘δίκαιο’’».

INFO

Σκηνικά/κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα. Πρωτότυπη μουσική- Σχεδιασμός φωτισμών: Βασιλική Γώγου. Σχεδιασμός Ήχου-Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα.

Θέατρο Μικρό Χορν, Αμερικής 10, Aθήνα, τηλέφωνο: 211.1000.365, ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 20.00, Πέμπτη: 21.00, Παρασκευή: 21.00, Σάββατο: 18.00 και 21.00, Κυριακή: 20.00

Διαβάστε επίσης:

Πρώτες εικόνες από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο χρυσός… «θρόνος» 18 καρατίων που κοστίζει πάνω από 9 εκατ. ευρώ – Ζυγίζει 100 κιλά και «βγαίνει στο σφυρί» από τον οίκο Sotheby’s

«Scream 7»: Η Neve Campbell επιστρέφει στο διάσημο franchise τρόμου για να αντιμετωπίσει τον Ghostface – Το πρώτο trailer (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε 150 ενεργειακές εγκαταστάσεις – Πέντε νεκροί από έκρηξη νάρκης σε δάσος

tsipras 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τι σηματοδοτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του rebranding – Επόμενο βήμα το βιβλίο, στα τέλη Νοεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 08:54
mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

1 / 3