Μια καντίνα καταφύγιο…

Εργάρα! Ξαναγράψαμε εδώ στο «Ποντίκι» μ’ αφορμή την πρεμιέρα, αλλά τώρα που πήγα και το είδα, πέρασα μιάμιση ώρα καρφωμένος στην καρέκλα μου. Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, έχει αρχίσει τις παραστάσεις του στο Θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη.

Κοφτή γλώσσα και σπαρακτική τρυφερότητα απέναντι σε μια παράλογη εξουσία, σ’ έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλείει τον αδύναμο, σ’ ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, σε μια παραλία, σε μια καντίνα με τρεις καλούς ηθοποιούς – Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη – να μας κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η υπόθεση. Η αγωνία της ύπαρξης προηγείται από την εφαρμογή των διατάξεων και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης. Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μια μικρή ερημική παραλία, μια παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Ο συγγραφέας. Λέει ο Γιάννης Τσίρος: «Ένα θεατρικό έργο δεν είναι μόνο η δράση και η πλοκή, οι χαρακτήρες και η ιστορία που αφηγείται, αλλά και ο αόρατος περίγυρός του. Αυτός ο περιβάλλοντας κόσμος που ποτέ δεν θα δούμε, αλλά που θα έχει τη δύναμη να υποβάλει τα πρόσωπα του έργου σε μια σειρά δράσεων, αντιδράσεων και αναγκών. Το θέατρο μπορεί να μην έχει τις δυνάμεις ν’ αποτρέψει τα δεινά του κόσμου, αλλά διαθέτει τη δύναμη να συντηρήσει στις συνειδήσεις των ανθρώπων άσβεστη την προσδοκία για επίγνωση και δικαιοσύνη, σ’ έναν κόσμο που τη στερείται».

Η σκηνοθέτις. Η Σοφία Καραγιάννη σημειώνει: «Ο κεντρικός ήρωας γίνεται ένας σύγχρονος αποδιοπομπαίος τράγος, όχι επειδή έφταιξε, αλλά επειδή κάποιος πρέπει να φταίει για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Ο Τσίρος δεν τον εξαγνίζει· τον προσφέρει. Κι εμείς, μέσα από την παράσταση, παρακολουθούμε αυτή τη σιωπηλή, σχεδόν ιεροτελεστική προσφορά, όπου η ανάγκη για κάθαρση καθαγιάζει τη βία, βαφτίζοντάς την ‘‘δίκαιο’’».

INFO

Σκηνικά/κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα. Πρωτότυπη μουσική- Σχεδιασμός φωτισμών: Βασιλική Γώγου. Σχεδιασμός Ήχου-Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα.

Θέατρο Μικρό Χορν, Αμερικής 10, Aθήνα, τηλέφωνο: 211.1000.365, ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 20.00, Πέμπτη: 21.00, Παρασκευή: 21.00, Σάββατο: 18.00 και 21.00, Κυριακή: 20.00

