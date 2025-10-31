Ο χρυσός… «θρόνος» 18 καρατίων που κοστίζει πάνω από 9 εκατ. ευρώ – Ζυγίζει 100 κιλά και «βγαίνει στο σφυρί» από τον οίκο Sotheby’s

Για όσους ο «θρόνος» είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό… αξίωμα, η χρυσή τουαλέτα του Μαουρίτσιο Κατελάν είναι… το επιστέγασμα.

Ο Ιταλός καλλιτέχνης, γνωστός για τα προκλητικά και σατιρικά του έργα, δημιούργησε μια τουαλέτα από χρυσό 18 καρατίων, βάρους περίπου 101 κιλών, η οποία αποτιμάται σε περίπου 9,2 εκατομμύρια ευρώ.

Photo: Sotheby’s

Το έργο, με τίτλο «America», αποτελεί σχόλιο πάνω στην κοινωνική ισότητα, την πολυτέλεια και την αξία της τέχνης σε σχέση με την υλική της υπόσταση.

Ο οίκος Sotheby’s σχεδιάζει να το δημοπρατήσει στις 18 Νοεμβρίου, με αρχική τιμή ίση με την αξία του χρυσού που περιέχει, αλλά με προσδοκία να πωληθεί σε πολύ υψηλότερη τιμή.

Ο David Galperin, ειδικός του οίκου, δήλωσε ότι πριν από τη δημοπρασία η τουαλέτα θα εκτεθεί στα νέα γραφεία του Sotheby’s στο Μανχάταν, ώστε οι πιθανοί αγοραστές να τη δουν, χωρίς όμως να επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο καλεί τους θεατές να σκεφτούν την έννοια της αξίας και τη σχέση της τέχνης με τα πιο «προσωπικά» ή καθημερινά σημεία της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο καλλιτέχνης αρχικά σκόπευε να δημιουργήσει πέντε πανομοιότυπα αντίγραφα της τουαλέτας, την οποία ονόμασε America ως σχόλιο για το ποιους χώρους ενός μουσείου θεωρούμε ιερούς και ποιους βέβηλους.

Ο Κατελάν εξήγησε πως ήθελε να τοποθετήσει κάτι ακριβό και λαμπερό σε ένα παραμελημένο σημείο.

«Στο τέλος, είμαστε όλοι ίδιοι», είπε, «και το θυμόμαστε ακριβώς εκεί, στο λιγότερο ευγενές αλλά πιο απαραίτητο μέρος».

Ο Κατελάν έγινε διεθνώς γνωστός από το έργο του «Comedian», μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο με ταινία, που πουλήθηκε για 6,2 εκατομμύρια δολάρια και προκάλεσε παγκόσμιο σάλο.

Η χρυσή τουαλέτα, ωστόσο, είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, το 2016, και είχε εκτεθεί για πρώτη φορά στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στη Νέα Υόρκη. Εκεί, περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες περίμεναν στην ουρά για να τη δουν και να τη χρησιμοποιήσουν, ενώ οι κριτικοί τη συνέκριναν με το ουρητήριο του Μαρσέλ Ντυσάν, έργο-ορόσημο της μοντέρνας τέχνης.

Αρχικά, η αξία της τουαλέτας εκτιμήθηκε σε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η άνοδος της τιμής του χρυσού αύξησε σημαντικά την αξία της. Το 2019, όταν μεταφέρθηκε στο Ανάκτορο Μπλένχαϊμ στην Αγγλία, η αξία της είχε ήδη φτάσει περίπου τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, λίγο μετά την εγκατάστασή της, κλάπηκε από αγνώστους που τη ξήλωσαν με βαριοπούλες, προκαλώντας πλημμύρα στο ιστορικό κτίριο. Παρά τις συλλήψεις και τις καταδίκες κάποιων δραστών, το έργο δεν βρέθηκε ποτέ, και θεωρείται πιθανό ότι έλιωσε και πουλήθηκε ως χρυσός.

Σήμερα, υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές του έργου «America», αυτή που χάθηκε και μία που βρίσκεται στα χέρια ιδιώτη συλλέκτη, ο οποίος την αγόρασε το 2017 και την παραχώρησε για τη δημοπρασία του Sotheby’s.

Μετά από πρόσφατα περιστατικά κλοπών, όπως εκείνο στο Μουσείο του Λούβρου, ο οίκος έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.

Η επικείμενη δημοπρασία θεωρείται όχι μόνο ένα τεστ για την εμπορική αξία της τέχνης, αλλά και για τη συμβολική της δύναμη. Για να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του Κατελάν, ύψους 17,2 εκατομμυρίων δολαρίων (για το έργο «Him», που απεικονίζει έναν γονατιστό Χίτλερ), η τουαλέτα θα πρέπει να πωληθεί πολύ πάνω από την αξία του χρυσού της.

