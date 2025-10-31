«Scream 7»: Η Neve Campbell επιστρέφει στο διάσημο franchise τρόμου για να αντιμετωπίσει τον Ghostface – Το πρώτο trailer (photos/video)

Η Paramount Pictures και η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο trailer του πολυαναμενόμενου «Scream 7» του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νιβ Κάμπελ (Neve Campbell) στον ρόλο της Sidney Prescott.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

credit: Paramount Pictures

Ο δημιουργός του franchise Κέβιν Γουίλιαμσον (Kevin Williamson) επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ (Guy Busick) αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream». Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt) και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα $166 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Στο καστ επιστρέφει και η Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox) μαζί με τους Ντέιβιντ Αρκέτ (David Arquette), Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν (Jasmin Savoy Brown) και Μέισον Γκούντινγκ (Mason Gooding), ενώ συμμετέχουν και οι Μάθιου Λίλαρντ (Matthew Lillard), Σκοτ Φόλεϊ (Scott Foley), Άννα Καμπ (Anna Camp), Μαρκ Κονσουέλος (Mark Consuelos), Ίθαν Έμπρι (Ethan Embry), Άσα Τζέρμαν (Asa Germann), ΜακΚένα Γκρέις (McKenna Grace), Σελέστ Ο’Κόνορ (Celeste O’Connor), Σαμ Ρέκνερ (Sam Rechner), Μισέλ Ράντολφ (Michelle Randolph) και Τζίμι Τάτρο (Jimmy Tatro).

credit: Paramount Pictures

Το «Scream 7» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, 30 χρόνια μετά την προβολή της αρχικής ταινίας, σύμφωνα με το Deadline.

