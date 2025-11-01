search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 08:54
01.11.2025 07:34

Γαλλία: Πέθανε ο Τσεκί Καριό – «Η Αρκούδα», η «Νικίτα» και η μάχη με τον καρκίνο

01.11.2025 07:34
karyo

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο τουρκικής καταγωγής γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό, ο οποίος εμφανίστηκε σε περίπου 80 ταινίες – ανάμεσά τους «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και «Νικίτα» του Λυκ Μπεσόν.

«Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, ο Τσεκί Καριό έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα», υποδυόμενος έναν κυνηγό αρκούδων που αισθάνεται τύψεις.

Ακολουθεί ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, το 1990, όταν υποδύεται έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που στρατολογεί τη «Νικίτα» και την εκπαιδεύει για να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, στην ταινία του Λυκ Μπεσόν.

Ο Καριό είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί» το 2001), τον βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira» το 1995) και τον αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος» το 1992).

