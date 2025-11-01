search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
01.11.2025

ΛΕΞ: Στο πόδι η Θεσσαλονίκη για το πολυαναμενόμενο live του – Οι λεπτομέρειες της συναυλίας

Όλα έτοιμα για τη πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυταντζόγλειο στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο (1/11).

Όσοι επιθυμούν, θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα ελάχιστα εισιτήρια που έχουν απομείνει, όπως δημοσίευσε η Dynasty μέσω των social media, μέσω του σάιτ της.

Η συναυλία ανανένεται να ξεκινήσει μετά τις 21:00, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό, κάτι που έγινε και στο τεράστιο live του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου και τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου.

Ήδη, στο Καυταντζόγλειο έχει συγκεντρωθεί από νωρίς κόσμος, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιούνται Warm-Up Events, με DJ sets και άλλες δραστηριότητες ενώ στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν μπαρ, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων, κάνοντας την όλη εμπειρία ακόμη πιο γεμάτη για όσους παρευρεθούν.

