12.01.2026 13:27

The Beatles: Ο Paul Mescal αποκάλυψε ότι θα τραγουδά ο ίδιος ως Paul McCartney στην κινηματογραφική σειρά για την μπάντα (photos/video)

12.01.2026 13:27
paul-mescal_1201_1920-1080_new
credit: AP

Ο Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) αποκάλυψε ότι θα τραγουδά ο ίδιος στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles, στην οποία θα υποδυθεί τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Sir Paul McCartney).

Ο ιρλανδός ηθοποιός θα εμφανιστεί στις τέσσερις ταινίες, σε σκηνοθεσία του Σαμ Μέντες (Sam Mendes) και παραγωγή της Sony Pictures, μαζί με τον Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan) ως Σερ Ρίνγκο Σταρ (Sir Ringo Starr), τον Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson) ως Τζον Λένον (John Lennon) και τον Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) ως Τζορτζ Χάρισον (George Harrison).

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Πολ Μέσκαλ επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Έχω μάθει τόσα πολλά».

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο Πολ Μέσκαλ είπε επίσης ότι συνάντησε τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

«Ένα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μην μιλάς για αυτό» συμπλήρωσε.

