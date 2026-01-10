search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 10:36

«Somedays»: H απροσδόκητη σχέση ζωής με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον και Αριάνα Γκρίνμπλατ

10.01.2026 10:36
movie

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον και η Αριάνα Γκρίνμπλατ θα πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία «Somedays», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπράιαν Κλούγκμαν.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου και άρρωστου διανομέα που του απομένουν λίγοι μήνες ζωής. Η πορεία του διασταυρώνεται με μια ταλαντούχα αλλά ατίθαση έφηβη, την οποία και σώζει. Οι δυο τους αναπτύσσουν έναν απροσδόκητο δεσμό που αλλάζει τις ζωές τους, διδάσκοντάς τους τι σημαίνει πραγματικά να ζεις την κάθε στιγμή.

Η Tucker Tooley Entertainment έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και την παραγωγή, με τη συμμετοχή των εταιρειών Streamline Global, Eighteen 88 και Three Point Capital. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο Άντριου Πάνε (Andrew Panay) και η Τζένιφερ Γκίμπγκοτ (Jennifer Gibgot) της Ethea Entertainment, μαζί με τον Γκάιερ Κοσίνσκι (Geyer Kosinski) της Media Talent Group.

Ο Κλούγκμαν είναι γνωστός ως συν-σεναριογράφος της ταινίας «Tron: Legacy» της Disney. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 2012 με το «The Words», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldana) και Τζέρεμι Άιρονς (Jeremy Irons). Στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται επίσης η ανεξάρτητη ταινία του 2015, «Baby, Baby, Baby».

Ο Θόρντον πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στη σειρά «Landman», η οποία διανύει τη δεύτερη σεζόν της στο Paramount+. Η ερμηνεία του στη σειρά του χάρισε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice.

Η Γκρίνμπλατ εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία «Now You See Me: Now You Don’t». Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Barbie» και «Avengers: Infinity War», σύμφωνα με το Deadline.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Το μυστηριώδες βλέμμα του φλαμίνγκο» – Γυναίκες στην έρημο των ανδρών

«Kontakthof» της Πίνα Μπάους

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέισον Μομόα: Με τον Ντέιβ Μπαουτίστα σε μια εκρηκτική περιπέτεια στη Χαβάη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

farantouris_famellos_arvanitis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

vasalos_papila_katsaridis
LIFESTYLE

Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:19
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

1 / 3