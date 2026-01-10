«Somedays»: H απροσδόκητη σχέση ζωής με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον και Αριάνα Γκρίνμπλατ

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον και η Αριάνα Γκρίνμπλατ θα πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία «Somedays», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπράιαν Κλούγκμαν.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου και άρρωστου διανομέα που του απομένουν λίγοι μήνες ζωής. Η πορεία του διασταυρώνεται με μια ταλαντούχα αλλά ατίθαση έφηβη, την οποία και σώζει. Οι δυο τους αναπτύσσουν έναν απροσδόκητο δεσμό που αλλάζει τις ζωές τους, διδάσκοντάς τους τι σημαίνει πραγματικά να ζεις την κάθε στιγμή.

Η Tucker Tooley Entertainment έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και την παραγωγή, με τη συμμετοχή των εταιρειών Streamline Global, Eighteen 88 και Three Point Capital. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο Άντριου Πάνε (Andrew Panay) και η Τζένιφερ Γκίμπγκοτ (Jennifer Gibgot) της Ethea Entertainment, μαζί με τον Γκάιερ Κοσίνσκι (Geyer Kosinski) της Media Talent Group.

Ο Κλούγκμαν είναι γνωστός ως συν-σεναριογράφος της ταινίας «Tron: Legacy» της Disney. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 2012 με το «The Words», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldana) και Τζέρεμι Άιρονς (Jeremy Irons). Στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται επίσης η ανεξάρτητη ταινία του 2015, «Baby, Baby, Baby».

Ο Θόρντον πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στη σειρά «Landman», η οποία διανύει τη δεύτερη σεζόν της στο Paramount+. Η ερμηνεία του στη σειρά του χάρισε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice.

Η Γκρίνμπλατ εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία «Now You See Me: Now You Don’t». Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Barbie» και «Avengers: Infinity War», σύμφωνα με το Deadline.

