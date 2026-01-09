search
ΣΙΝΕΜΑ

09.01.2026 16:51

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέισον Μομόα: Με τον Ντέιβ Μπαουτίστα σε μια εκρηκτική περιπέτεια στη Χαβάη

09.01.2026 16:51
jason momoa 55- new

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας δράσης και κωμωδίας με τίτλο «The Wrecking Crew», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τζέισον Μομόα και ο Ντέιβ Μπαουτίστα.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του ‘Ανχελ Μανουέλ Σότο, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω τoυ Prime Video στις 28 Ιανουαρίου.

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Ρουτ, Μορένα Μπακαρίν Κλάες Μπανγκ, Τζέικομπ Μπαταλόν, Φράνκι ‘Ανταμς καθώς και ο Ιάπωνας τραγουδοποιός Miyavi.

Με φόντο τη Χαβάη, το σενάριο του Τζόναθαν Τρόπερ, επικεντρώνεται «στα αποξενωμένα ετεροθαλή αδέλφια Jonny και James, τα οποία επανενώνονται απρόθυμα για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους». Ο Μομόα υποδύεται τον Jonny, έναν αστυνομικό από την Οκλαχόμα, ενώ ο Μπαουτίστα ενσαρκώνει τον James, έναν πειθαρχημένο διοικητή των Navy SEALs με έδρα το Περλ Χάρμπορ. 

«Ανατίναξες το αυτοκίνητό μου», λέει στο τρέιλερ ο εξοργισμένος Μπαουτίστα στον Μομόα με εκείνον να διευκρινίζει: «Ανατίναξα το δικό τους αυτοκίνητο, και μετά εκείνο προσγειώθηκε στο δικό σου».

Πέρα από τους ρόλους τους στην ταινία οι δύο πρωταγωνιστές συμμετέχουν και στην παραγωγή, πλαισιωμένοι από τους Τζέφρεϊ Φίρσον, Ματ Ριβς και Λιν Χάρις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως η χημεία που αναπτύσσεται στην ταινία μεταξύ του Μομόα και του Μπαουτίστα αποτελεί αντανάκλαση της προσωπικότητάς τους στην πραγματική ζωή.

«Ο Τζέισον φέρνει αυτή την άγρια, τρελή και απρόβλεπτη πλευρά», δήλωσε ο ‘Ανχελ Μανουέλ Σότο. «Ο Ντέιβ, από την άλλη, φέρνει μια πειθαρχημένη, μεθοδική ένταση που κλιμακώνεται αργά. Και οι δύο είναι πληθωρικοί, έχουν μια μοναδική βαρύτητα. Ως προσωπικότητες, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί μεταξύ τους. Επομένως, αυτό που βλέπετε στην ταινία δεν απέχει πολύ από τον τρόπο που είναι στην πραγματική τους ζωή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Μομόα συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, καθώς μετά το «A Minecraft Movie» και τη σειρά «Chief of War», αναμένεται να πρωταγωνιστήσει μέσα στο έτος στις ταινίες «Supergirl», «Street Fighter», καθώς και στο πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three», όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

