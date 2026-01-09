search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 14:47

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

09.01.2026 14:47
jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) ίσως έχει κάποια… «παράπονα» από την Έμα Στόουν (Emma Stone).

Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Actor Awards (πρώην SAG), η πρωταγωνίστρια του «Hunger Games» -η οποία δεν προτάθηκε για την ταινία της «Die My Love»φρόντισε να «πειράξει» τη Στόουν, που διεκδικεί βραβείο για το «Bugonia».

«Ήμασταν σε μια ομαδική συνομιλία και εκείνη έλαβε υποψηφιότητα για SAG, ενώ εγώ όχι», είπε η Λόρενς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Variety.

«Έγραψα με κεφαλαία “ΤΙ!” και ενώ όλοι οι φίλοι, της έστελναν “συγχαρητήρια Έμα”, εγώ απλώς έστειλα ένα sad face (λυπημένη φατσούλα)».

Η πρωταγωνίστρια του «No Hard Feelings» δεν σταμάτησε εκεί το «τρολάρισμα» με τη Στόουν, η οποία διεκδικεί το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley – «Hamnet»), Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne – «If I Had Legs I’d Kick You»), Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson – «Song Sung Blue») και Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti – «One Battle After Another»).

«Κάθε φορά που επιχειρεί να μιλήσει σήμερα της λέω: “Γιατί δεν μου ζητάς ακόμα συγγνώμη;”», αστειεύτηκε η Λόρενς, προσθέτοντας: «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου».

Ωστόσο, η χολιγουντιανή σταρ -της οποίας η ερμηνεία στο «Die My Love» της χάρισε πρόσφατα μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα– θα χρειαστεί να αφήσει στην άκρη αυτή την «κόντρα». Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους ετοιμάζουν μια ταινία για τη Miss Piggy, σε συνεργασία με τον Κόουλ Εσκόλα (Cole Escola), τον δημιουργό και πρωταγωνιστή του «Oh, Mary!».

«Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεται να το ανακοινώσω, αλλά θα το κάνω», δήλωσε τον Νοέμβριο στο podcast «Las Culturistas» και συνέχισε:

«Η Έμα Στόουν και εγώ κάνουμε την παραγωγή σε μια ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ γράφει το σενάριο».

Όσο για το αν θα συμπρωταγωνιστήσουν, η Λόρενς παραδέχτηκε: «Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να το κάνουμε».

Διαβάστε επίσης:

Τζέιμς Μποντ: Οι δυο υποψήφιοι μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ

Κριτική ταινίας: «Το αριστερό μου χέρι» – Για τους απόκληρους της Ταϊπέι

«The Odyssey»: Για τις ανάγκες του ρόλου του ως Οδυσσέας μίλησε ο Matt Damon – «Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

mitsotakis_28h
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Απέναντι στον Τραμπ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται

mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:30
mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

mitsotakis_28h
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

1 / 3