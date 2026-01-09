search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 15:03
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 12:46

Τζέιμς Μποντ: Οι δυο υποψήφιοι μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ

09.01.2026 12:46
james-bond-new

Η εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ έχει κλείσει οριστικά, με τη συζήτηση γύρω από τον διάδοχό του να φουντώνει ξανά. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί ως φαβορί για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007, δύο, ωστόσο, είναι αυτά που έχουν ξεχωρίσει, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Ο Κάλουμ Τέρνερ φέρεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παραγωγοί τον έχουν ήδη επιλέξει κρατώντας, ωστόσο, την απόφαση ως «μυστικό» που μετά βίας κρατιέται μακριά από το φως της δημοσιότητας.

Ο 36χρονος ηθοποιός, νεαρός, Βρετανός, με φυσική κομψότητα και εμπειρία στον κινηματογράφο θεωρείται ότι πληροί βασικά κριτήρια του νέου Μποντ, έχοντας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου.

Την ίδια στιγμή, δυναμική επιστροφή στη συζήτηση κάνει και ο Τομ Χίντλστον ο οποίος αν και στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι είχε… χάσει το τρένο – κυρίως λόγω ηλικίας- η μεγάλη απήχηση της σειράς The Night Manager και η εντυπωσιακή του παρουσία σε ρόλους δράσης και κατασκοπείας έχουν επαναφέρει το όνομά του στη λίστα των σοβαρών υποψηφίων.

Το «Bond 26» όπως θα τιτλοφορείται η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το 2027 και να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο καναδός Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός των ταινιών «Dune» και «Blade Runner 2049».

Οι παραγωγοί της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ υπογραμμίζουν ότι στόχος τους είναι να ανανεώσουν τον χαρακτήρα χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα του, τιμώντας την παράδοση του Ίαν Φλέμινγκ και προσελκύοντας, παράλληλα, ένα νεότερο κοινό.

Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, η αγωνία παραμένει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν θα είναι απλώς ένας αντικαταστάτης του Κρεγκ, αλλά το πρόσωπο που θα καθορίσει τη νέα εποχή του πιο εμβληματικού κινηματογραφικού πράκτορα.

Διαβάστε επίσης:

«The Odyssey»: Για τις ανάγκες του ρόλου του ως Οδυσσέας μίλησε ο Matt Damon – «Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο» (video)

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (photos/video)

«The Testament of Ann Lee»: Η Amanda Seyfried «μαγεύει» με τις φωνητικές ικανότητές της στο trailer της ταινίας (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aipnia 99- new
ΥΓΕΙΑ

Έχεις αϋπνίες; Τι να μην τρως ποτέ το βράδυ

TAYLOR MADE N°4_KV-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor made N°4 Concept» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 15:03
aipnia 99- new
ΥΓΕΙΑ

Έχεις αϋπνίες; Τι να μην τρως ποτέ το βράδυ

TAYLOR MADE N°4_KV-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor made N°4 Concept» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

1 / 3