Τζέιμς Μποντ: Οι δυο υποψήφιοι μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ

Η εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ έχει κλείσει οριστικά, με τη συζήτηση γύρω από τον διάδοχό του να φουντώνει ξανά. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί ως φαβορί για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007, δύο, ωστόσο, είναι αυτά που έχουν ξεχωρίσει, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Ο Κάλουμ Τέρνερ φέρεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παραγωγοί τον έχουν ήδη επιλέξει κρατώντας, ωστόσο, την απόφαση ως «μυστικό» που μετά βίας κρατιέται μακριά από το φως της δημοσιότητας.

Ο 36χρονος ηθοποιός, νεαρός, Βρετανός, με φυσική κομψότητα και εμπειρία στον κινηματογράφο θεωρείται ότι πληροί βασικά κριτήρια του νέου Μποντ, έχοντας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου.

Την ίδια στιγμή, δυναμική επιστροφή στη συζήτηση κάνει και ο Τομ Χίντλστον ο οποίος αν και στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι είχε… χάσει το τρένο – κυρίως λόγω ηλικίας- η μεγάλη απήχηση της σειράς The Night Manager και η εντυπωσιακή του παρουσία σε ρόλους δράσης και κατασκοπείας έχουν επαναφέρει το όνομά του στη λίστα των σοβαρών υποψηφίων.

Το «Bond 26» όπως θα τιτλοφορείται η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το 2027 και να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο καναδός Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός των ταινιών «Dune» και «Blade Runner 2049».

Οι παραγωγοί της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ υπογραμμίζουν ότι στόχος τους είναι να ανανεώσουν τον χαρακτήρα χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα του, τιμώντας την παράδοση του Ίαν Φλέμινγκ και προσελκύοντας, παράλληλα, ένα νεότερο κοινό.

Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, η αγωνία παραμένει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν θα είναι απλώς ένας αντικαταστάτης του Κρεγκ, αλλά το πρόσωπο που θα καθορίσει τη νέα εποχή του πιο εμβληματικού κινηματογραφικού πράκτορα.

