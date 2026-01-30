Το «αντίο» του Μακόλεϊ Κάλκιν στην τηλεοπτική «μαμά» του Κάθριν Ο’Χάρα

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της θρυλικής ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα, που πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε την τηλεοπτική μαμά του με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον μικρό Κέβιν στο Home Alone ανήρτησε φωτογραφίες από τη συνεργασία τους στην ταινία, αλλά και από μεταγενέστερη συνάντησή τους.

«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα», σχολίασε στην ανάρτησή του.

Η καναδικής καταγωγής ηθοποιός πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες «μετά από σύντομη ασθένεια», ανακοίνωσε το πρακτορείο της, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η καριέρα της Ο’ Χάρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970. Εκεί συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιουτζίν Λέβι, ο οποίος θα γινόταν συνεργάτης της για μια ζωή — και συμπρωταγωνιστής της στο “Schitt’s Creek”.

Η δραματική εμφάνιση της Ο’ Χάρα στη σειρά “The Last of Us” του HBO της χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy, όπως και ο πρόσφατος ρόλος της ως παραγωγός του Χόλιγουντ στο “The Studio”.

Ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά.

