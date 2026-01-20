search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:50
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 20:07

Πάρα Πέντε: Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια, ήταν πάρα πολύ καλό έτσι όπως έγινε, είπε η… «Μαριλένα»

20.01.2026 20:07
eleni krita para 5 – new

Στο reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σειρά αναφέρθηκε η Ελένη Κρίτα, που έπαιζε τη «συμπεθέρα» της Ζουμπουλίας, Μαριλένα Δορκοφίκη.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια στο σίριαλ, ωστόσο θεωρεί πως αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο στη ζωή της.

«Το έχουμε δει το “Παρά Πέντε” όλο. Νομίζω δεν έχει συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό έτσι όπως έγινε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί η ιστορία με κάτι παραπάνω. Και είχε φινάλε. Δεν το περίμενα να έχει τόση ανταπόκριση το reunion, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αλλά ο κόσμος το περίμενε και ο κόσμος το είδε και το ξαναείδε και πραγματικά, είναι καταπληκτικό αυτό που μας έχει συμβεί στη ζωή μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλο δώρο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνάντηση με όλο το καστ μετά από 20 χρόνια: «Ήτανε ακριβώς όπως χωρίσαμε. Νομίζω όσο κι αν η ζωή μας απομακρύνει, μας χωρίζει από εδώ κι από εκεί με τις δουλειές μας, είναι πάντα το ίδιο», σημείωσε.

Το reunion του «Παρά Πέντε», που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έσπασε τα κοντέρ σε τηλεθέαση.

Διαβάστε επίσης:

Η αμήχανη στιγμή που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ρωτήθηκε στο Νταβός για την οικογενειακή κρίση με τον γιο του (Video)

Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

newsom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αντισταθούν στον Τραμπ: «Είναι απλώς αξιολύπητο» (Video)

russell-brand
LIFESTYLE

Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:50
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

1 / 3