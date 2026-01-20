Πάρα Πέντε: Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια, ήταν πάρα πολύ καλό έτσι όπως έγινε, είπε η… «Μαριλένα»

Στο reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σειρά αναφέρθηκε η Ελένη Κρίτα, που έπαιζε τη «συμπεθέρα» της Ζουμπουλίας, Μαριλένα Δορκοφίκη.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια στο σίριαλ, ωστόσο θεωρεί πως αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο στη ζωή της.

«Το έχουμε δει το “Παρά Πέντε” όλο. Νομίζω δεν έχει συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό έτσι όπως έγινε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί η ιστορία με κάτι παραπάνω. Και είχε φινάλε. Δεν το περίμενα να έχει τόση ανταπόκριση το reunion, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αλλά ο κόσμος το περίμενε και ο κόσμος το είδε και το ξαναείδε και πραγματικά, είναι καταπληκτικό αυτό που μας έχει συμβεί στη ζωή μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλο δώρο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνάντηση με όλο το καστ μετά από 20 χρόνια: «Ήτανε ακριβώς όπως χωρίσαμε. Νομίζω όσο κι αν η ζωή μας απομακρύνει, μας χωρίζει από εδώ κι από εκεί με τις δουλειές μας, είναι πάντα το ίδιο», σημείωσε.

Το reunion του «Παρά Πέντε», που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έσπασε τα κοντέρ σε τηλεθέαση.

