26.12.2025 10:15

Το «ευχαριστώ» του Γιώργου Καπουτζίδη για το reunion του Παρά Πέντε

26.12.2025 10:15
kapoutzidis-new

Με μία ανάρτηση στα social media, ο Γιώργος Καπουτζίδης ευχαρίστησε το κοινό για τη θερμή υποδοχή στο πρόσφατο reunion του Παρά Πέντε.

Συγκεκριμένα, ανήμερα των Χριστουγέννω, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με όλους τους συντελεστές του σίριαλ και έστειλε επίσης τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!».

