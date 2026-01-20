Η αμήχανη στιγμή που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ρωτήθηκε στο Νταβός για την οικογενειακή κρίση με τον γιο του (Video)

Το παρών δίνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ωστόσο οι δημοσιογράφοι που τον πλησίασαν τον ρώτησαν για το… φλέγον θέμα της οικογενειακής κρίσης που προέκυψε με τον γιο του Μπρούκλιν.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αρνήθηκε να απαντήσει σχετικά με τη σφοδρή επίθεση του γιου του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, εναντίον τους την Τρίτη.

Ένας δημοσιογράφος του Sky News ρώτησε τον θρυλικό ποδοσφαιριστή: «Ντέιβιντ, έχεις κάποιο μήνυμα για το Μπρούκλιν σήμερα το πρωί;»

David Beckham is in Davos – Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πόζαρε για φωτογραφίες με οπαδούς στην 56η Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, γύρισε για λίγο το κεφάλι του προς τον δημοσιογράφο πριν συνεχίσει προς τα εμπρός.

Ο Ντέιβιντ, 50 ετών, δεν κοίταξε πίσω καθώς ο δημοσιογράφος ρώτησε ξανά: «Ντέιβιντ, είσαι απογοητευμένος που η οικογενειακή κρίση προβάλλεται δημόσια;»

Ο πρώην μέσος και η Βικτόρια, 51 ετών, δεν έχουν ακόμη απαντήσει στο σχόλιο του Μπρούκλιν σε Instagram Story που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, στο οποίο ο 26χρονος επιτέθηκε στους «χειριστικούς» γονείς του.

Σπάζοντας τη σιωπή του μετά από χρόνια φημολογούμενων εντάσεων, ο Μπρούκλιν έγραψε: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου».

Κατηγόρησε τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια ότι «προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση [του]» με τη σύζυγό του Νίκολα Πέλτζ» — και «προσκαλούν επανειλημμένα γυναίκες από το παρελθόν [του]» για να κάνουν το ζευγάρι «να νιώσουν άβολα».

«Παρά ταύτα, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου [τον Μάιο του 2025] και μας απέρριψαν για μια εβδομάδα καθώς περιμέναμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας προσπαθώντας να προγραμματίσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του», ισχυρίστηκε ο Μπρούκλιν. «Αρνήθηκε όλες τις προσπάθειές μας, εκτός αν ήταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του με εκατό καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνιά».

