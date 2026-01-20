Κωνσταντίνος Αργυρός: «Είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον» (Video)

Για τις νέες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη ζωή του μετά τη γέννηση του γιου του μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, επισημαίνοντας ότι η άφιξη του παιδιού του στον κόσμο έδωσε νέο νόημα στη ζωή του.

Έκτοτε, οι σκέψεις του για το μέλλον έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως επίσης τα σχέδια και τα όνειρά του.

«Καλύτερα να μη μοιραστώ αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον γιατί, ξέρεις, πολλές φορές είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι. Αλλά αν δεν σκεφτείς και ακραία, δεν θα φτάσεις και πουθενά. Το παιδί με άλλαξε από την άποψη ότι απέκτησε ουσιαστικό νόημα η ζωή μου, έτσι; Δηλαδή δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί… Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω ότι μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day.

