20.01.2026 09:06

Φώτης Σπύρος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Το βρήκα τυχαία – Ξέρεις πόσοι έφυγαν από κοντά μου;» (Video)

20.01.2026 09:06
Για τη διάγνωσή του με καρκίνο η οποία έγινε τυχαία έπειτα από διαγνωστικό έλεγχο και τις ριζικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του μίλησε ο Φώτης Σπύρος.

Ο ηθοποιός παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών τόνισε ότι παρακολουθεί, πλέον, στενά την υγεία του, ενώ δηλώνει τυχερός που εντόπισε τη νόσο σε αρχικό στάδιο.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ όπως πρέπει, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι η δοκιμασία αυτή στάθηκε -μεταξύ άλλων- αφορμη ώστε να διαπιστώσει ποιοι άνθρωποι γύρω του ήταν αληθινοί και ποιοι όχι.

«Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούργιοι; Αλίμονο αν δεν σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν. Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου» τόνισε.

