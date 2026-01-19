Βαλεντίνο: Ο «αριστοκράτης σχεδιαστής» της ιταλικής μόδας με το εμβληματικό «κόκκινο» – Πώς η Τζάκι Κένεντι τον έκανε διάσημο

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα στη Ρώμη σε ηλικία 93 ετών, ήταν ένας από τους πολυτιμότερους συμμάχους των γυναικών και της κομψότητάς τους, όπως γράφουν οι σχολιαστές.

Θέλησε να μείνει μακριά από υπερβολές και ανούσιες προκλήσεις, καθ΄όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, η οποία άρχισε το 1959. Παρουσίασε την πρώτη του συλλογή το 1967 και την τελευταία του, το 2007.

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

Εμπνεύστηκε αναμφίβολα από τη «Γλυκιά Ζωή» της Αιώνιας Πόλης, αλλά και από τους μεγάλους Γάλλους μόδιστρους της εποχής του. Για την πρώτη του συλλογή, χρησιμοποίησε μόνον το λευκό χρώμα, με το κοινό και τον Τύπο να τον αποθεώνουν. Στη συνέχεια, έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στο έντονο, μοναδικό, «κόκκινο Βαλεντίνο».

R. I. P. Valentino!



Thank you for the most beautiful red dresses! pic.twitter.com/Zg2GDV84Ax — Style minds (@style_minds) January 19, 2026

Το εμβληματικό κόκκινο χρώμα που λάτρευε ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, έμοιαζε να έχει ξεφύγει από κάποιον πίνακα ζωγραφικής του Γκόγια και ήταν αυτό που καθόρισε μια μυθική πορεία στον χώρο της μόδας και της υψηλής ραπτικής.

Θα μπορούσε να βρει κανείς εύκολα τη συνταγή για την επιτυχία του Valentino. Με μια απλή μείξη χρωμάτων (100% ματζέντα, 100% μαύρο και 100% άσπρο) θα έπαιρνε το εμβληματικό κόκκινο. Εκείνο που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα του Γκόγια και έγινε σήμα κατατεθέν του Ιταλού σχεδιαστή. Το είχε άλλωστε παραδεχτεί και ο ίδιος. Το κόκκινο ήταν το μόνο χρώμα που άξιζε να ασχοληθεί στα σοβαρά κανείς, πέραν του λευκού και του μαύρου.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ήταν απλώς μια απόχρωση που θεμελίωσε την ουρανομήκη καριέρα του και τον έχρισε επιδραστικό, δεκαετίες πριν από την επινόηση του όρου. Η επιτυχία του και κυρίως το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει το στάδιο του διαχρονικού και να περάσει σε εκείνο του κλασικού είναι ότι ποτέ του δεν ξέχασε τον πρώτο και απαράβατο κανόνα: ότι οι γυναίκες θέλουν να είναι όμορφες. Ήταν μια συνειδητοποίηση που ήρθε πολύ νωρίς στη ζωή του, τόσο πρόωρα, ώστε δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί και πολύ περισσότερο να την ερμηνεύσει.

Valentino Garavani, the Roman couturier who launched his label in 1960 and found worldwide fame dressing European royals, American first ladies, and celebrities, has died. He was 93. https://t.co/Sp4uiYMH8K January 19, 2026

Παιδί ακόμα, ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίκο Γκαραβάνι θυμάται τον εαυτό του να περνά με δέος το κατώφλι της La Scala και να παρατηρεί τους θεατές να γεμίζουν ασφυκτικά τους εξώστες. Στα παιδικά μάτια του οι γυναίκες έμοιαζαν με μπουκέτα λουλουδιών που κάποιος τα είχε τοποθετήσει στις κόκκινες βελούδινες θέσεις του θεάτρου. Ήταν η ίδια περίοδος που ανακάλυψε την έμφυτη κλίση του στη ραπτική. Μαθητής Δημοτικού ακόμα, μυήθηκε στην τέχνη της ραπτικής από τη θεία του ονόματι Ρόζα, την οποία μνημονεύει πάντα στις σπάνιες συνεντεύξεις του, και τη σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο. Αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο νεαρός Βαλεντίνο, ο οποίος πήρε το όνομά του από τη λατρεία της μητέρας του στον θρυλικό Ροντόλφο Βαλεντίνο, μετοίκησε από τη Λομβαρδία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο Παρίσι. Είχε μάλιστα τις ευλογίες των γονιών του, οι οποίοι δεν μπορούσαν παρά να δείξουν τον δέοντα σεβασμό στο ταλέντο του γιου τους.

Italian fashion legend Valentino Garavani, whose elegant evening gowns were favored for decades by some of the world's most glamorous women, has died at 93, according to his foundation.https://t.co/MzMAKpkKC3 pic.twitter.com/h3bXzn1W02 — CNN (@CNN) January 19, 2026

Έπειτα από επτά χρόνια στη Γαλλία ο Βαλεντίνο επέστρεψε στη Ρώμη, την πόλη που λειτούργησε έκτοτε γι’ αυτόν ως μούσα. Ήταν αποφασισμένος να ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας -φυσικά με την παρότρυνση, τη συμβουλή αλλά και την οικονομική υποστήριξη του πατέρα του. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν στις 31 Ιουλίου του 1960 δεν είχε γνωριστεί τυχαία με τον 22χρονο τότε δευτεροετή φοιτητή Ιατρικής Τζιανκάρλο Τζιαμέτι. Ο Βαλεντίνο ήταν 28 ετών, άρτι αφιχθείς από την παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας και αρκετά εξωστρεφής για να πιάνει κουβέντα με αγνώστους και να μοιράζεται μαζί τους ακόμα και τα επαγγελματικά όνειρά του. Με τον Τζιαμέτι γνωρίστηκαν σε ένα καφέ της Via Veneto.

Η πρώτη ερώτηση που του έκανε ήταν αν μιλούσε γαλλικά. Γρήγορα θα τα μιλούσε φαρσί. Βαλεντίνο και Τζιαμέτι συνδέθηκαν όχι μόνο επαγγελματικά, αφού το 1960 άνοιξαν την πρώτη υπερπολυτελή για τα μέτρα της εποχής μπουτίκ του οίκου στη Via Condotti της Ρώμης, αλλά και συναισθηματικά. Εγιναν ζευγάρι, έμειναν μαζί για 12 χρόνια, αλλά παρέμειναν αχώριστοι ως σήμερα. Εκείνο το καυτό πρωινό του Ιουλίου στη Ρώμη είχαν βρει ο ένας στον άλλον το alter ego του. Απλώς δεν το συνειδητοποίησαν αμέσως.

Ο Τζιαμέτι κατάλαβε ομως νωρίς πως ο Βαλεντίνο είναι ένας δημιουργός που δεν δέχεται το «όχι» ως απάντηση. Μόλις το παραπάνω έγινε σαφές, όλα άρχισαν να κυλούν ρολόι. Οχι επειδή ο Τζιαμέτι έγινε ο υποτακτικός του, αλλά διότι, όπως ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του, αποφάσισε πως ήταν καλή ιδέα όλα να φτάνουν στα μάτια και τα αυτιά του σχεδιαστή όταν πια ήταν πολύ αργά για να αναθεωρηθούν.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica υπογραμμίζει ότι η πρώτη φορά που το όνομά του έγινε παγκοσμίως γνωστό ήταν χάρη στην Τζάκι Κένεντι Ωνάση, η οποία φόρεσε ενδύματά του τόσο στην κηδεία του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι όσο και στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση.

20 octobre 1968

Le mariage de Jackie Kennedy en Valentino White Collection et Aristote Onassis#ValentinoGaravani pic.twitter.com/6fhmuuFhl6 — Ivana (@IArtioli) January 19, 2026

Κομβικό ρόλο για την ανάδειξη του Βαλεντίνο σε μαέστρο οικουμενικής ακτινοβολίας είχε η Τζάκι Κένεντι. Ηταν τόσο μαγεμένη από ένα σύνολο από μαύρη οργάντζα που είδε να φορά μια κοσμική κυρία της εποχής, ώστε έψαξε να μάθει περισσότερα για τον δημιουργό του. Μάλιστα, όταν ο Βαλεντίνο βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1964 για μια επίδειξη στη Νέα Υόρκη, τον προσκάλεσε στο διαμέρισμά της στην 5η Λεωφόρο για να της δειγματίσει δημιουργίες του. Εκείνος δεν κατάφερε να γνωρίσει τη θαυμάστριά του αυτοπροσώπως, όμως έστειλε το επιτελείο, τα μοντέλα και τα ρούχα του. Η Τζάκι αγόρασε πέντε σύνολα, μέσα στα οποία μάλιστα θρήνησε τη δολοφονία του συζύγου της Τζον Κένεντι. Λάτρεψε, όμως, τόσο πολύ τον Βαλεντίνο, ώστε τον θυμήθηκε ξανά στις χαρές της.

Εκείνος ήταν που ανέλαβε να δημιουργήσει το νυφικό της για τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Την ίδια περίοδο, ο Βαλεντίνο ξεκίνησε να συμμετέχει στα σόου μόδας της Φλωρεντίας. Βεβαίως, στην πρώτη του συμμετοχή οι διοργανωτές έβαλαν την επίδειξή του στις τελευταίες και λιγότερες προνομιακές θέσεις, αφού οι υποψήφιοι αγοραστές συνήθιζαν να αποχωρούν πολύ νωρίτερα. Τελικά, τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Τα νέα για τον πρωτοπόρο Ιταλό διαδόθηκαν γρήγορα και την επόμενη μέρα ο Τζιαμέτι δεν προλάβαινε να καταγράφει παραγγελίες.

Πέρα όμως από την τυχερή αυτή συνάντηση, το ταλέντο και ο δημιουργικός οίστρος του Βαλεντίνο Γκαραβάνι εξέπληξαν και εκτιμήθηκαν αμέσως, σε όλο τον κόσμο. Η μόδα με τον «μαέστρο της πασαρέλας» άγγιξε το επίπεδο της τέχνης.

Valentino Garavani has passed away at 93 in Rome.



After an apprenticeship under his aunt in his Lombardy hometown, Garavani learnt the art of design in Paris. He later opened his own brand in Rome, which became a red carpet favorite worldwide, opulent, indulgent and meticulous pic.twitter.com/aQ45gsnETf — GQ India (@gqindia) January 19, 2026

Στις 23 Ιανουαρίου του 2008 ο Βαλεντίνο έδωσε την τελευταία «παράστασή» του στο Μουσείο Ροντέν του Παρισιού, επισφραγίζοντας την απόφαση, που είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο χρόνο, να αποσυρθεί. Το πρώτο κατάστημα της Via Condotti είχε πια άλλα 174 «αδέλφια» σε 100 χώρες και ο σχεδιαστής είχε αυτοδικαίως λάβει τον τίτλο του καλλιτέχνη της μόδας. Ηταν έτοιμος πια να παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, χρίζοντας επιγόνους του τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι και τον Πιερπάολο Πιτσιόλι. Μετά τη μεταγραφή της πρώτης στον οίκο Dior, από το 2016 στον οίκο Valentino μεγαλουργεί ο δεύτερος.

Το 1998 είχε πουλήσει τον οίκο του, αλλά συνέχισε να εργάζεται και να δημιουργεί μέχρι το 2008. Μετά τη συνταξιοδότησή του, δεν τον ξέχασε κανείς. Οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν με έμφαση στη σημαντική του επιρροή στις νεότερες γενιές Ιταλών σχεδιαστών, όπως ο Πιερπάολο Πιτσιόλι και η Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Πρόκειται, μάλλον, για τη δύναμη της γνώσης και της αίσθησης του μέτρου, οι οποίες καταφέρνουν να υπερισχύουν κάθε πρόσκαιρης, επιφανειακής μόδας.

Η κηδεία του πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, την Παρασκευή, στην «Εκκλησία των Καλλιτεχνών», στην κεντρική Πιάτσα Ντελ Πόπολο.

Θλίψη στον κόσμο της μόδας: Πέθανε ο θρυλικός Valentino