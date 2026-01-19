Μπρους Σπρίνγκστιν: «Τα χώνει» άγρια σε Τραμπ και καταδικάζει τις «τακτικές της Γκεστάπο» που οδηγούν στη «δολοφονία» πολιτών

Σε μια εμφάνιση το Σάββατο το βράδυ στο φεστιβάλ Light of Day στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν αφιέρωσε το “The Promised Land” στη μνήμη της δολοφονημένης γυναίκας από τη Μινεάπολη, Ρενέ Γκουντ, καταδικάζοντας τις “τακτικές της Γκεστάπο” που, όπως είπε, έχουν οδηγήσει σε ένα κλίμα όπου οι πολίτες μπορούν να “δολοφονηθούν επειδή ασκούν το αμερικανικό τους δικαίωμα να διαμαρτύρονται”.

Αναφέροντας μια λίστα με αυτές που θεωρεί βασικές αμερικανικές αξίες, ο Σπρίνγκστιν είπε στη συνέχεια ότι όποιος πιστεύει σε αυτές θα πρέπει “να στείλει ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο. Και όπως είπε ο δήμαρχος αυτής της πόλης, η ICE θα πρέπει να φύγει από τη Μινεάπολη. Αυτό λοιπόν είναι για εσάς, και στη μνήμη της μητέρας τριών παιδιών και Αμερικανίδας πολίτη Ρενέ Γκουντ”.

Στη συνέχεια ξεκίνησε το «The Promised Land», το ροκ τραγούδι του 1978 που είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς ύμνους και αγαπημένα του κομμάτια σε συναυλίες.

Ο Σπρίνγκστιν ξεκίνησε την εισαγωγή του στο “Promised Land” λέγοντας πως το επόμενο τραγούδι είναι “πιθανώς ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια μου” και λέγοντας ότι το έγραψε “ως ωδή στην αμερικανική δυνατότητα… τόσο στην όμορφη αλλά ατελή χώρα που είμαστε, όσο και στη χώρα που θα μπορούσαμε να γίνουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ζούμε σε απίστευτα κρίσιμες στιγμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ιδανικά και οι αξίες που αντιπροσώπευαν τα τελευταία 250 χρόνια, δοκιμάζονται όπως ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη εποχή. Αυτές οι αξίες και τα ιδανικά δεν έχουν ποτέ απειληθεί τόσο πολύ όσο τώρα».

Συνέχισε: «Καθώς λοιπόν συγκεντρωνόμαστε απόψε σε αυτή την όμορφη επίδειξη αγάπης, φροντίδας, στοχασμού και κοινότητας… αν πιστεύετε στη δημοκρατία, στην ελευθερία… αν πιστεύετε ότι η αλήθεια εξακολουθεί να έχει σημασία, ότι αξίζει να μιλήσουμε ανοιχτά και ότι αξίζει να αγωνιστούμε γι’ αυτήν… αν πιστεύετε στη δύναμη του νόμου και ότι κανείς δεν στέκεται πάνω του… αν αντιστεκόμαστε στην εισβολή βαριά οπλισμένων μασκοφόρων ομοσπονδιακών στρατευμάτων σε αμερικανικές πόλεις και στη χρήση τακτικών της Γκεστάπο εναντίον των συμπολιτών μας… αν πιστεύετε ότι δεν αξίζετε να σας παραβιάζουν επειδή ασκείτε το αμερικανικό σας δικαίωμα στη διαμαρτυρία… τότε στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον Πρόεδρο».

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Σπρίνγκστιν βρίσκεται σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ ραμπ, ο οποίος απάντησε οργισμένα στα σχόλια του ροκ σταρ επί σκηνής σχετικά με τις διχαστικές του ενέργειες. Σε μια περιοδεία στο εξωτερικό που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο Σπρίνγκστιν μιλούσε κάθε βράδυ, αποκαλώντας την τρέχουσα κυβέρνηση «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική».

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον Ιούνιο, ο Σπρίνγκστιν χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση υπό τον Τραμπ «αμερικανική τραγωδία… Νομίζω ότι ήταν ο συνδυασμός της αποβιομηχάνισης της χώρας και στη συνέχεια της απίστευτης αύξησης της ανισότητας πλούτου που άφησε τόσους πολλούς ανθρώπους πίσω. Ήταν ώριμες συνθήκες για έναν δημαγωγό. Και ενώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο ηλίθιος ήρθε, ταιριάζει σε μερικούς ανθρώπους». Πρόσθεσε ότι «αυτό που ζούμε… είναι πράγματα που όλοι λέγαμε: “Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εδώ. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στην Αμερική”. Και να που είμαστε εδώ».

